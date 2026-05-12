۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۵۷

اهدای دستگاه ۲ میلیارد ریالی خیر به بیمارستان هشتگرد

هشتگرد _ یک خیر نیک‌اندیش حوزه سلامت، یک دستگاه انکریواتر آزمایشگاهی به ارزش ۲ میلیارد ریال را به بیمارستان امام جعفر صادق(ع) هشتگرد اهدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این دستگاه از تجهیزات کلیدی و کاربردی در بخش‌های آزمایشگاهی به‌ویژه در حوزه میکروبیولوژی محسوب می‌شود که نقش مؤثری در بهبود سرعت، دقت و کیفیت آزمایش‌ها دارد.

استفاده از این تجهیزات می‌تواند به کاهش خطاهای احتمالی، افزایش استانداردهای تشخیصی و ارائه خدمات علمی‌تر و مطمئن‌تر به بیماران کمک شایانی کند.

رئیس بیمارستان امام جعفر صادق(ع) هشتگرد با قدردانی از این اقدام ارزشمند، تأکید کردند که حضور خیرین حوزه سلامت در شهرستان ساوجبلاغ، نقشی تعیین‌کننده در توسعه زیرساخت‌ها، جبران کمبود تجهیزات تخصصی و ارتقای کیفیت خدمات درمانی دارد.

کد مطلب 6827470

