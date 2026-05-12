به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین واثقکارگرنیا صبح سهشنبه در نشست انعقاد تفاهم نامه همکاری بین مدیریت شهری رشت و جمعیت هلال احمر، ضمن تبریک و قدردانی از تلاشهای مجموعه هلالاحمر، اظهار کرد: مجموعه هلالاحمر با حضور فعال، احساس مسئولیت و رویکرد ایثارگرانه در صحنههای مختلف و مواقع بحرانی، جان مردم را نجات داده و هرگونه نگرانی را برطرف میکند.
رئیس شورای اسلامی شهر رشت افزود: این رویکرد ایثارگرانه نشاندهنده تعهد این نهاد به خدمت به جامعه و حفظ امنیت و سلامت شهروندان است.
وی با اشاره به ظرفیت ویژه دانشآموزان، بر لزوم تعامل آموزش و پرورش با جمعیت هلالاحمر تأکید و تصریح کرد: باید از ظرفیت دانشآموزان برای برنامههای خدماتی و امدادی، به ویژه در زمینه پیشگیری، بهرهبرداری شود.
کارگرنیا با تأکید بر تقویت روحیه همکاری و همیاری در جامعه، گفت: این همکاری میتواند به دانشآموزان کمک کند تا با آگاهی از مهارتهای امدادی و خدماتی، در مواقع ضروری به یاری همنوعان خود بشتابند.
وی با اشاره به انعقاد تفاهمنامه، بر تعامل و خدمترسانی هرچه بهتر و بیشتر به مردم تأکید و اظهار کرد: تعاملها باید نتیجهای جز خدمترسانی به مردم با تقویت همبستگی اجتماعی و ایجاد جامعهای پویا و فعال نداشته باشد.
رئیس شورای اسلامی شهر رشت افزود: ما باید با ایجاد بسترهای مناسب، جوانان و دانشآموزان را به فعالیتهای داوطلبانه و خدماتی تشویق کنیم تا از این طریق، نه تنها به نجات جان افراد در مواقع بحرانی بپردازیم، بلکه فرهنگ ایثار و مسئولیتپذیری را در جامعه نهادینه سازیم.
