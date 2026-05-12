۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۱۶

نتایج اولیه آزمون استخدامی مهندسی آب و فاضلاب اعلام شد

نتیجه مرحله کتبی آزمون استخدامی متمرکز شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در سال ۱۴۰۴ اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون استخدامی متمرکز شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در ۱۶ بهمن ۱۴۰۴ برگزار شد.

کارنامه نتیجه مرحله کتبی ‌آزمون استخدامی متمرکز شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org قرار گرفته است.

با توجه به نتیجه مندرج در کارنامه آزمون، افرادی که نمره حدنصاب را کسب کرده‌اند، افراد معرفی شده برای مرحله بررسی و تطبیق مدارک هستند.

زمان و مکان تحویل مدارک و همچنین مدارک و مستندات مورد نیاز برای طی مراحل تطبیق مدارک، از طریق تارنمای شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به آدرس: www.nww.ir اعلام خواهد شد و این افراد مؤظفند به منظور ارائه و بررسی مدارک خود در بازه زمانی مقرر به شرکت‌های آب و فاضلاب در سطح کشور، مراجعه کنند.

این مرحله صرفاً برای بررسی اطلاعات خوداظهاری متقاضیان و مدارک ایشان بوده و متقاضیان واجد شرایطی که بر اساس دفترچه راهنمای آزمون مذکور، مدارک آنها توسط شرکت متبوع و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تأیید می‌شود، متعاقباً برای شرکت در مصاحبه، از طریق شرکت متبوع معرفی خواهند شد.

زهره بال

