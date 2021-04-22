تشکیل پرونده میلیاردی برای فروشنده متخلف گرگانی

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نجف زاده ظهر پنج شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: پرونده تخلفاتی فروشنده تخم مرغ در شهر گرگان تشکیل و در دستور کار تعزیرات حکومتی استان قرار گرفت.

عضو شورای قضائی استان گلستان توضیح داد: در پی گزارشات مردمی مبنی بر انبار و نگهداری تخم مرغ توسط یک فروشنده بعد از بررسی موضوع توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، پرونده تخلفاتی این شخص به اتهام عرضه خارج از شبکه و گرانفروشی با ارزش تخلفاتی بیش از یک میلیارد و ۱۲۱ میلیون ریال در شعبه سوم بدوی این اداره کل درحال رسیدگی است.

وی گفت: با توجه به گرانی های اخیر در بازار و ضرورت جلوگیری از سوء استفاده بعضی از سودجویان فرصت طلب و در اجرای فرامین رهبر معظم انقلاب مبنی بر نظارت جدی تر بر فعالیت های اقتصادی و برخورد قانونی با متخلفان و آغاز ماه مبارک رمضان که تقاضا جهت خرید بعضی از اقلام خوراکی افزایش می یابد، تعزیرات حکومتی با همکاری نیروهای بسیجی و بازرسان صمت، مرکز بهداشت، اتاق اصناف و غیره اقدامات خود را تشدید کرده است.

نجف زاده بیان کرد: در این راستا نظارت بر فعالیت های تولیدی، مواد غذائی و عمده فروشان در اولویت اقدامات تعزیرات حکومتی قرار دارد.

وی از همه شهروندان استان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلفات اقتصادی، احتکار، گران فروشی و سایر تخلفات، موضوع را به صورت حضوری، تلفنی و یا سامانه اینترنتی به تعزیرات حکومتی گزارش دهند.