به گزارش خبرگراری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد ملی پویانمایی، دومین رویداد سرمایهگذاری توسط بنیاد ملی پویانمایی ایران با حضور حسین انتظامی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و قاسم خورشیدی دستیار ویژه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سالن عباس کیارستمی بنیاد سینمایی فارابی برگزار شد.
این رویداد اختصاص به طرحهای انیمیشن سینمایی داشت و با حضور سرمایهگذاران بخشهای دولتی و خصوصی و فعالان و اساتید پویانمایی برگزار شد.
کارگردانان و تهیهکنندگان طراحی، خلاصه داستان، کاراکترها، بودجه مورد نیاز و ویدئوهایی از انیمیشن سینمایی خود را ارائه دادند و هیئت ارزیابی به تحلیل و بررسی این طرحهای پرداختند. سرمایهگذاران حاضر در جلسه هم از نزدیک در جریان این پروژهها قرار گرفته تا طرحهای مورد نظر خود را برای سرمایهگذاری یا مشارکت در تولید انتخاب کنند.
حامد جعفری مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی، حامد علامتی مدیرعامل و محمدرضا کریمیصارمی معاون تولید کانون پرورش کودکان و نوجوانان، محمدصادق باطنی مدیرعامل مرکز پویانمایی صبا، امیررضا مافی مدیر مرکز انیمیشن سوره، محمد حاجیمیرزایی مدیرعامل بنیاد بازیهای رایانهای و ... از حاضران در این رویداد بودند. هادی اسماعیلی، امیرمحمد دهستانی، سیاوش زرینآبادی، سیدمحمد مهدی طباطبایینژاد هیئت ارزیابی این رویداد را تشکیل میدادند.
«اگزوزآباد» به کارگردانی و تهیهکنندگی امید کوچکی، «باگی در زندان بیماریها» به کارگردانی محمد خیراندیش و تهیهکنندگی الهام ابراهیمی، «پلیس هیولا» به کارگردانی مهرنوش روحانی، نذیر شریفیان و احسان طاهری و تهیهکنندگی سیدمسعود صفوی و الهام ابراهیمی، «تهمتن» به کارگردانی سیدمصطفی حسینی و تهیهکنندگی سیدمهدی حسینی، «سیاساکتی» به کارگردانی ابراهیم ساکتی و تهیهکنندگی موسسه فرهنگی هنری حور، «شهر قصه» به کارگردانی سیدمصطفی حسینی و تهیهکنندگی سیدمهدی حسینی، «عملیات یکی بود، یکی نبود» به کارگردانی حمیدرضا حافظی و تهیهکنندگی محسن عبدالعلی و «ماجراهای نوید در شهر خاطرهها» به کارگردانی محمدمهدی محسنی و تهیهکنندگی محمدرضا فرزادمهر طرحهای انیمیشن سینمایی بودند که در این رویداد ارائه شده و مورد بررسی قرار گرفتند.
