غرفه ایران در بازار فیلم جشنواره کن به نام کودکان میناب مزین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، بنیاد سینمایی فارابی همچون سال‌های گذشته، چتر سینمای ایران را در بازار هفتاد و نهمین جشنواره فیلم کن را برپا کرده است.

به دلیل شرایط ویژه کشورمان که متأثر از جنگ تحمیلی سوم در ماه‌های اخیر بوده است، چتر سینمای ایران مزین به نام کودکان شهید میناب شده است و دفتر یادبودی نیز به یاد این کودکان مظلوم برای مراجعان غرفه پیش‌بینی شده است.

در این غرفه، علاوه بر آثار کلاسیک بنیاد سینمایی فارابی، برخی آثار زنده‌یاد استاد داریوش مهرجویی و برخی از تولیدات جدید بنیاد سینمایی فارابی، تولیداتی از مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و انجمن سینمای جوانان ایران نیز عرضه شده است.

در این دوره از بازار جشنواره فیلم کن، مجموعه مذاکراتی برای برخی مدیران فارابی پیرامون همکاری‌های مشترک سینمایی با نمایندگان جشنواره‌های بین‌المللی فیلم، شرکت‌های پخش و مراکز فرهنگی و مؤسسات تخصصی سینمایی، نمایندگان مراکز ملی فیلم و نمایندگان رسمی فرهنگی کشورها پیش‌بینی شده است.

مذاکره به منظور رسیدن به تولید مشترک با موضوع یادبود دانش آموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب، که در جنگ تحمیلی رمضان بازتاب جهانی پیدا کرد، به عنوان کارویژه غرفه بنیاد سینمایی فارابی در بازار هفتاد و نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم کن تعیین شده است.