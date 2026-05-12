والی فراه افغانستان: ساعت کاری مرز ماهیرود افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر ، الحاج ملا محمد حافظ مجاهد، والی ولایت فراه افغانستان پیش از ظهر سه شنبه در نشست همکاریهای اقتصادی و مرزی بین استان خراسان جنوبی و ولایت فراه که در مرز ماهیرود برگزار شد، با ابراز همدردی با مردم ایران و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا، بر اهمیت توسعه همکاریهای منطقهای میان دو کشور تأکید کرد.
وی با اشاره به روابط تاریخی مردم افغانستان و جمهوری اسلامی ایران گفت: همکاریهای دو کشور در حوزههای تجارت، امور مهاجرین و همکاریهای مرزی نقش مهمی در تقویت ثبات، رفاه و پیشرفت منطقه دارد.
والی فراه با بیان اینکه نشست ماهیرود نشاندهنده اراده افغانستان برای گسترش روابط اقتصادی با ایران است، افزود : لازم است برای تسهیل تردد و افزایش سرعت تجارت، تعداد گیتهای مرزی در گذرگاهها افزایش یابد تا از تأخیر، اتلاف وقت و افزایش هزینهها برای تاجران و رانندگان افغان جلوگیری شود.
مجاهد همچنین فعالیت ۲۴ ساعته گذرگاه ماهیرود را از نیازهای مهم فعلی دانست و اظهار داشت: این اقدام میتواند نقش مؤثری در انتقال کالا، افزایش سطح تجارت و تسهیل فعالیت کارگران و تجار در بازارچه مرزی داشته باشد.
وی راهاندازی بازارچه مرزی را نیز از مطالبات مهم دانست و تصریح کرد: ایجاد چنین زیرساختی میتواند تأثیر مستقیم و مثبتی بر روند همکاریهای اقتصادی میان افغانستان و جمهوری اسلامی ایران داشته باشد.
والی فراه در ادامه با اشاره به برخی اقدامات در حال انجام در حوزه بازسازی و تدارکات، گفت : این اقدامات با هدف کاهش مشکلات و ایجاد شفافیت بیشتر در فرآیندها دنبال میشود و میتواند به بهبود وضعیت تجارت و همکاریهای اقتصادی میان دو کشور کمک کند.
