  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۰۹

رفع تصرف ۱۷۰۰ متر مربع از اراضی ملی در ذخیرگاه زیست‌کره دنا

رفع تصرف ۱۷۰۰ متر مربع از اراضی ملی در ذخیرگاه زیست‌کره دنا

یاسوج- مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد از رفع تصرف بیش از ۱۷۰۰ متر مربع از اراضی ملی در ذخیرگاه زیست‌کره دنا و بازگشت آن به بیت‌المال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالدیانتی نسب ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران افزود: با اقدام به‌موقع مأموران یگان حفاظت محیط زیست پارک ملی دنا، بیش از یک هزار و ۷۰۰ متر مربع از اراضی ملی در محدوده ذخیرگاه زیست‌کره دنا که به‌صورت غیرقانونی تصرف شده بود، رفع تصرف شد.

وی اظهار کرد: در راستای صیانت از اراضی ملی و جلوگیری از تعرض به مناطق تحت حفاظت محیط زیست، مأموران یگان حفاظت پارک ملی دنا با انجام یک عملیات میدانی و با هماهنگی مراجع قضایی شهرستان، این میزان از اراضی ملی را که به‌صورت غیرقانونی تصرف شده بود آزادسازی و به بیت‌المال بازگرداندند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: فرد متخلف با کاشت درخت اقدام به تصرف اراضی ملی کرده بود که با حضور مأموران یگان حفاظت و پس از اخذ دستور قضایی، عملیات قلع و قمع انجام و محدوده مورد نظر از تصرف غیرمجاز خارج شد.

دیانتی نسب با تأکید بر برخورد قاطع با هرگونه تعرض به اراضی ملی و زیستگاه‌های ارزشمند طبیعی عنوان کرد: حفظ و حراست از عرصه‌های طبیعی و جلوگیری از تخریب، تصرف و تغییر کاربری غیرمجاز از مهم‌ترین وظایف سازمان حفاظت محیط زیست است و در این زمینه بدون اغماض با متخلفان برخورد خواهد شد.

وی همچنین از تلاش مأموران یگان حفاظت قدردانی کرد و از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۴۰ اطلاع دهند تا از بروز خسارت‌های جبران‌ناپذیر به منابع طبیعی جلوگیری شود.

کد مطلب 6827569

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه