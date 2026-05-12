به گزارش خبرنگار مهر، عبدالدیانتی نسب ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران افزود: با اقدام به‌موقع مأموران یگان حفاظت محیط زیست پارک ملی دنا، بیش از یک هزار و ۷۰۰ متر مربع از اراضی ملی در محدوده ذخیرگاه زیست‌کره دنا که به‌صورت غیرقانونی تصرف شده بود، رفع تصرف شد.

وی اظهار کرد: در راستای صیانت از اراضی ملی و جلوگیری از تعرض به مناطق تحت حفاظت محیط زیست، مأموران یگان حفاظت پارک ملی دنا با انجام یک عملیات میدانی و با هماهنگی مراجع قضایی شهرستان، این میزان از اراضی ملی را که به‌صورت غیرقانونی تصرف شده بود آزادسازی و به بیت‌المال بازگرداندند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: فرد متخلف با کاشت درخت اقدام به تصرف اراضی ملی کرده بود که با حضور مأموران یگان حفاظت و پس از اخذ دستور قضایی، عملیات قلع و قمع انجام و محدوده مورد نظر از تصرف غیرمجاز خارج شد.

دیانتی نسب با تأکید بر برخورد قاطع با هرگونه تعرض به اراضی ملی و زیستگاه‌های ارزشمند طبیعی عنوان کرد: حفظ و حراست از عرصه‌های طبیعی و جلوگیری از تخریب، تصرف و تغییر کاربری غیرمجاز از مهم‌ترین وظایف سازمان حفاظت محیط زیست است و در این زمینه بدون اغماض با متخلفان برخورد خواهد شد.

وی همچنین از تلاش مأموران یگان حفاظت قدردانی کرد و از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۴۰ اطلاع دهند تا از بروز خسارت‌های جبران‌ناپذیر به منابع طبیعی جلوگیری شود.