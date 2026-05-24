به گزارش خبرگزاری مهر، عبدال دیانتینسب افزود: در سالهای گذشته ۲۳ و نیم هکتار از اراضی ملی واقع در منطقه حفاظتشده سیوک بدون رعایت قوانین و مقررات زیستمحیطی و بدون استعلام از ادارهکل حفاظت محیط زیست استان، به ۱۰ شخص حقیقی واگذار شده بود.
وی با اشاره به اینکه این اقدام برخلاف ضوابط مربوط به مناطق چهارگانه محیط زیست شامل پارک ملی، منطقه حفاظتشده، آثار طبیعی ملی و پناهگاه حیات وحش انجام شده بود، اظهار کرد: واگذاری اراضی ملی در این مناطق مغایر مصوبات شورای حفظ حقوق بیتالمال و قوانین زیستمحیطی است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: ادارهکل حفاظت محیط زیست استان به عنوان متولی صیانت از عرصههای طبیعی و مناطق تحت مدیریت، موضوع را از طریق مراجع قضائی پیگیری کرد.
وی ادامه داد: پس از انجام اقدامات حقوقی و طی مراحل قانونی، حکم قطعی ابطال اسناد واگذاری صادر و این اراضی به بیتالمال بازگردانده شد.
دیانتی نسب با تأکید بر ضرورت رعایت استعلامات قانونی پیش از هرگونه واگذاری اراضی ملی گفت: دستگاههای اجرایی، اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند پیش از هرگونه واگذاری رسمی در مناطق چهارگانه محیط زیست، استعلام لازم را از ادارهکل حفاظت محیط زیست دریافت کنند تا از ایجاد مشکلات حقوقی، تضییع بیتالمال و اتلاف وقت مراجع قضائی جلوگیری شود.
