کشف صید غیرمجاز و تخریب اراضی در بدر و پریشان

حسن امیری در گفتگو با خبرنگار مهر، از تداوم گشتهای نظارتی یگان حفاظت محیطزیست در شهرستان سنقر و کلیایی خبر داد و اظهار کرد: در جریان این پایشها، یک پرونده صید غیرمجاز کشف و همچنین موردی از تخریب و تصرف اراضی در منطقه حفاظتشده بدر و پریشان شناسایی شد.
وی با بیان اینکه مأموران یگان حفاظت به صورت مستمر مناطق تحت مدیریت را رصد میکنند، افزود: در یکی از عملیاتهای میدانی، ۱۵ قطعه ماهی با وزن تقریبی ۲ کیلوگرم به همراه تجهیزات صید غیرمجاز از متخلفان کشف و ضبط شد و پس از تشکیل پرونده، افراد متخلف مطابق ضوابط قانونی مشمول جریمه شدند.
رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان سنقر و کلیایی ادامه داد: در بازدیدهای دورهای از منطقه حفاظتشده بدر و پریشان نیز مأموران با تخریب و تصرف بخشی از اراضی این منطقه مواجه شدند که بلافاصله اقدامات لازم برای مستندسازی شامل ثبت موقعیت جغرافیایی، تهیه تصاویر و گزارش کامل از محل انجام گرفت.
امیری با اشاره به روند پیگیری این پرونده تصریح کرد: برای تعیین وضعیت حقوقی اراضی، موضوع به اداره منابع طبیعی ارجاع شده است و در صورتی که ملی بودن این اراضی تأیید شود، پرونده تخلف تشکیل و برای رسیدگی قانونی به مرجع قضایی ارسال خواهد شد.
وی با تأکید بر برخورد قاطع با هرگونه تخلف زیستمحیطی خاطرنشان کرد: یگان حفاظت محیطزیست با جدیت با تخلفات مرتبط با صید و شکار غیرمجاز، تخریب زیستگاهها و تصرف اراضی برخورد میکند و در این مسیر، مشارکت و همکاری مردم در گزارش موارد مشکوک نقش مهمی در حفاظت از منابع طبیعی و محیطزیست شهرستان دارد.
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