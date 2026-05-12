وقف زمین برای درمان نیازمندان در بابلسر

به گزارش خبرنگار مهر، رشید رضاپور پیش ازظهر سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران از ثبت نخستین وقف جدید سال جاری در بهنمیر خبر داد و اظهار کرد: سرکار خانم فاطمه یحیی‌نژاد روشن با حضور در اداره اوقاف و امور خیریه بابلسر سه قطعه زمین به میزان یک سهم از پنج سهم مشاع ششدانگ را وقف کرد.

وی مساحت این موقوفه را ۱۰۴ هزار متر مربع اعلام کرد و افزود: این موقوفه در بهنمیر روستای روشندان واقع شده است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان‌های بابلسر و فریدونکنار ارزش این موقوفه را ۴۵۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: نیت موقوفه از سوی واقف خیراندیش برای عزاداری حضرت سیدالشهدا(ع)، خیرات و مبرات، کمک به مستمندان و دارو و درمان تعیین شده است.