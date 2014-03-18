وقف خانه مسکونی در راه ترویج اسلام/ بانوی بوشهری 20 میلیون ریال اوراق وقف بیمارستان سرطان را خرید

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر اعلام رئیس اداره بهره وری اقتصادی موقوفات اداره کل اوقاف استان بوشهر ، معصومه سلیمانی ساکن شهر بوشهر از محل فروش اوراق وقفی مبلغ 20 میلیون ریال را خریداری و جهت ساخت بیمارستان تخصصی سرطان اهداءکرد.

سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نایین از ثبت وقف جدید در این شهرستان خبر داد و گفت: بانویی از اهالی نایین یک دانگ از منزل مسکونی خود را وقف کرد.



همچنین احمد جبلی، سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نایین اظهار داشت: فاطمه ملا بابایی یک دانگ مشاع از عرصه و اعیان یک باب منزل مسکونی خود را وقف کرد.



وی افزود: این موقوفه با نیت سکونت شخص امام جماعت مسجد جامع و یا متولی آن و نیز روضه خوانی و ترویج دین و شریعت شیعه اثنی عشری در مسجد جامع وقف شده است.



جبلی گفت: این موقوفه از نوع منفعتی بوده و با کسب درآمد حاصله، نیات اجرا می شود.



وی خاطر نشان کرد: ارزش ريالی این موقوفه بالغ بر 350 میلیون ريال برآورد شده است.



سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نایین گفت: پنج دانگ دیگر این منزل مسکونی سالها پیش توسط برادر مرحوم این واقف، غلامرضا ملابابایی نائینی، وقف شده است.