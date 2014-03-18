  1. دين، حوزه، انديشه
۲۷ اسفند ۱۳۹۲، ۱۳:۴۸

وقف خانه مسکونی در راه ترویج اسلام/ بانوی بوشهری 20 میلیون ریال اوراق وقف بیمارستان سرطان را خرید

وقف خانه مسکونی در راه ترویج اسلام/ بانوی بوشهری 20 میلیون ریال اوراق وقف بیمارستان سرطان را خرید

در روزهای پایانی سال 92 دو بانوی خیّر نائینی و بوشهری با اقدام خود در حوزه وقف نام خود را به عنوان یکی از هزاران بانوی نیک اندیش به ثبت رساندند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر اعلام رئیس اداره بهره وری اقتصادی موقوفات اداره کل اوقاف استان بوشهر ، معصومه سلیمانی ساکن شهر بوشهر از محل فروش اوراق وقفی مبلغ 20 میلیون ریال را خریداری و جهت ساخت بیمارستان تخصصی سرطان اهداءکرد.

سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نایین از ثبت وقف جدید در این شهرستان خبر داد و گفت: بانویی از اهالی نایین یک دانگ از منزل مسکونی خود را وقف کرد.

همچنین احمد جبلی، سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نایین اظهار داشت: فاطمه ملا بابایی یک دانگ مشاع از عرصه و اعیان یک باب منزل مسکونی خود را وقف کرد.

وی افزود: این موقوفه با نیت سکونت شخص امام جماعت مسجد جامع و یا متولی آن و نیز روضه خوانی و ترویج دین و شریعت شیعه اثنی عشری در مسجد جامع وقف شده است.

جبلی گفت: این موقوفه از نوع منفعتی بوده و با کسب درآمد حاصله، نیات اجرا می شود.

وی خاطر نشان کرد: ارزش ريالی این موقوفه بالغ بر 350 میلیون ريال برآورد شده است.

سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نایین گفت: پنج دانگ دیگر این منزل مسکونی سالها پیش توسط برادر مرحوم این واقف، غلامرضا ملابابایی نائینی، وقف شده است.

کد مطلب 2258895

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