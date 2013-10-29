قرارداد واحدهای تجاری موقوفه نیشابور پلکانی افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد ذاکری قبل از ظهر سهشنبه در جلسهای با صاحبان واحدهای صنفی مجتمع تجاری موقوفه قمر بنیهاشم(ع) اظهارکرد: بین موجر و موقوفه باید تنظیم قرارداد سر موقع انجام شود تا اختلافات کم و تفاهمات بیشتر شود.
وی با بیان اینکه وقف منحصر به دین اسلام نیست، بیان داشت: دانشگاه هاروارد آمریکا نیز با الگوبرداری از وقف مدیریت میشود.
سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه نیشابور با اشاره به اینکه یک هفتم موقوفات و یک پنجم بقاع متبرکه استان مربوط به نیشابور است، ادامه داد: نخستین وقف استان خراسان مربوط به نیشابور بوده که در سنه 777 هجری قمری در روستای پیر شهباز برای ساخت بقعه امامزاده عمادالله از فرزندان شاهچراغ انجام شده است.
ذاکری در پاسخ به طرح موضوع کسبهای در رابطه با نداشتن سر در مناسب، نمای قابلتوجه و ایزوگام سقف مغازه موقوفه که باید بخشی از آن را اوقاف بپردازد، خاطرنشان کرد: در صورتی که مستاجرها سهم اداره اوقاف را طبق قرارداد و به موقع بپردازند اوقاف نیز سهم مرتبط با تعمیرات را میدهد.
وی خواستار برگزاری هرچه بیشتر این جلسات با مستاجران موقوفهها شد و عنوان کرد: در قرارداد مابین اداره اوقاف و مستاجران موقوفهها 70 درصد سهم تعمیرات مربوط به مستاجر و 30 درصد سهم اداره اوقاف است.
سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه نیشابور اظهار داشت: چنانچه مستاجری قصد تعمیرات در واحد تجاری را دارد در صورت گرفتن مجوز از اداره اوقاف، اوقاف سهم سی درصدی خود را متقبل میشود و در صورت نداشتن مجوز هیچگونه مسئولیتی ندارد.
ذاکری یادآور شد: مردم بهخاطر اعتقادات دینی در بحث وقف نقش خود را ایفا کردهاند مثلا در کشور چند صد هزار مسجد داریم که توسط مردم ساخته شده است.
نظر شما