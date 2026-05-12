  1. استانها
  2. تهران
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۱۰

دومطالبه مهم مردم شهرقدس در بودجه سال جاری دیده شد

دومطالبه مهم مردم شهرقدس در بودجه سال جاری دیده شد

قدس- عضو شورای شهرقدس از پیش‌بینی دو طرح عمرانی شامل شبکه هدایت آب‌های سطحی خیابان امام سجاد(ع) و سالن چندمنظوره شهرک شهید عزیزی در بودجه ۱۴۰۵ خبر داد.

روح‌انگیز یوسفی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مطالبات مردمی از پیش‌بینی دو طرح عمرانی در بودجه سال آینده خبر داد و گفت: دو خواسته مهم شهروندان در بودجه ۱۴۰۵ دیده شده است.

یوسفی با قدردانی از حضور آگاهانه و صبورانه مردم شهرقدس در عرصه‌های مختلف، این حضور را پشتوانه‌ای ارزشمند برای مدیریت شهری دانست.

وی با بیان اینکه دو طرح پیشنهادی وی در شورای شهر به تصویب رسیده، افزود: طرح نخست، اجرای شبکه هدایت آب‌های سطحی به صورت لوله‌گذاری زیرزمینی در خیابان امام سجاد (ع) است که با هدف رفع مشکلات زیست‌محیطی، آب‌گرفتگی‌های احتمالی و نازیبایی‌های بصری این محدوده پرتردد تدوین شده است.

عضو شورای اسلامی شهر قدس، طرح دوم را احداث یک سالن ورزشی چندمنظوره در شهرک شهید عزیزی عنوان کرد و اظهار داشت: این منطقه از نظر سرانه‌های ورزشی با کمبود مواجه است و اجرای این پروژه می‌تواند به ارتقای نشاط اجتماعی و افزایش امکانات ورزشی شهروندان کمک کند.

یوسفی در پایان با تأکید بر ضرورت توجه به مطالبات عمومی، خاطرنشان کرد: هر دو طرح در راستای رفع بخشی از مشکلات زیرساختی و توسعه متوازن خدمات شهری در شهرقدس پیش‌بینی شده و انتظار می‌رود شهرداری در چارچوب بودجه مصوب سال ۱۴۰۵ نسبت به اجرای آن‌ها اقدام کند.

کد مطلب 6827618

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه