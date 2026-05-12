دومطالبه مهم مردم شهرقدس در بودجه سال جاری دیده شد

روح‌انگیز یوسفی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مطالبات مردمی از پیش‌بینی دو طرح عمرانی در بودجه سال آینده خبر داد و گفت: دو خواسته مهم شهروندان در بودجه ۱۴۰۵ دیده شده است.

یوسفی با قدردانی از حضور آگاهانه و صبورانه مردم شهرقدس در عرصه‌های مختلف، این حضور را پشتوانه‌ای ارزشمند برای مدیریت شهری دانست.

وی با بیان اینکه دو طرح پیشنهادی وی در شورای شهر به تصویب رسیده، افزود: طرح نخست، اجرای شبکه هدایت آب‌های سطحی به صورت لوله‌گذاری زیرزمینی در خیابان امام سجاد (ع) است که با هدف رفع مشکلات زیست‌محیطی، آب‌گرفتگی‌های احتمالی و نازیبایی‌های بصری این محدوده پرتردد تدوین شده است.

عضو شورای اسلامی شهر قدس، طرح دوم را احداث یک سالن ورزشی چندمنظوره در شهرک شهید عزیزی عنوان کرد و اظهار داشت: این منطقه از نظر سرانه‌های ورزشی با کمبود مواجه است و اجرای این پروژه می‌تواند به ارتقای نشاط اجتماعی و افزایش امکانات ورزشی شهروندان کمک کند.

یوسفی در پایان با تأکید بر ضرورت توجه به مطالبات عمومی، خاطرنشان کرد: هر دو طرح در راستای رفع بخشی از مشکلات زیرساختی و توسعه متوازن خدمات شهری در شهرقدس پیش‌بینی شده و انتظار می‌رود شهرداری در چارچوب بودجه مصوب سال ۱۴۰۵ نسبت به اجرای آن‌ها اقدام کند.