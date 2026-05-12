کتاب «دید یا ندید؟» از مجموعه اشعار مذهبی ویژه نوجوانان منتشر شد 

به گزارش خبرگزاری مهر، انتشارات به‌نشر کتاب «دید یا ندید؟» را به قلم سید حبیب نظاری در قالب مجموعه اشعار مذهبی نوجوان منتشر کرد؛ اثری که با نگاهی شاعرانه و تأمل‌برانگیز، مخاطب نوجوان را به دیدن دقیق‌تر جهان پیرامون و توجه به نشانه‌های آفرینش دعوت می‌کند.

در این اثر، شاعر با زبانی ساده و صمیمی و در قالب شعری بلند، از دل رخدادهای روزمره و پدیده‌های به ظاهر ساده، مخاطب را به تأمل در جهان خلقت فرامی‌خواند؛ نگاهی که در پس هر اتفاق، ردّی از حکمت و مهربانی آفریدگار را جست‌وجو می‌کند.

سید حبیب نظاری در این کتاب تلاش کرده است با بیانی شاعرانه و قابل‌فهم برای نوجوانان، آن‌ها را به دقت بیشتر در پیرامون خود دعوت کند؛ نگاهی که از دل لحظه‌های خاموش و ساده زندگی، مفاهیمی چون امید، طبیعت، رنج و حضور خداوند را به تصویر می‌کشد.

«دید یا ندید؟» می‌کوشد از دل تجربه‌های روزمره، دریچه‌ای برای خداشناسی نوجوانان بگشاید و با زبانی شیرین و قابل‌فهم، مخاطب را به کشف جلوه‌های خلقت در اطراف خود دعوت کند.

این اثر با تصویرگری‌های سمیه رحمتی‌خواه در کنار گرافیک و صفحه‌آرایی سعید سلیمی، فضای شاعرانه اثر را تکمیل کرده و به درک بهتر مفاهیم برای مخاطب نوجوان کمک می‌کند. عنوان جلد این کتاب نیز توسط علیرضا پوراکبری طراحی شده است.

کتاب «دید یا ندید؟» در ۳۲ صفحه مصور و در قطع وزیری منتشر شده و با قیمت ۱۱۵ هزار تومان در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است. این اثر تلاشی برای پیوند دادن تجربه‌های روزمره نوجوانان با مفاهیم خداشناسی و دعوتی به دقت، تأمل و نگاه تازه به جهان پیرامون است.

علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیه این کتاب به پایگاه اینترنتی انتشارات به‌نشر به نشانی www.behnashr.ir مراجعه کرده یا آن را از کتاب‌فروشی‌های این انتشارات در سراسر کشور تهیه کنند.