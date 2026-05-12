هفتاد و سومین اجتماع «نحن منتقمون» کرمانشاه مزین به نام ۸ شهید شد

حجت‌الاسلام مهدی عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: هفتاد و سومین اجتماع مردمی «نحن منتقمون» که شامگاه سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت‌ماه در کرمانشاه برگزار می‌شود، به نام هشت تن از شهدای والامقام مزین شده است.

وی افزود: این اجتماع در راستای پاسداشت آرمان‌های انقلاب اسلامی، تکریم مقام شهدا و تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار می‌شود و مردم کرمانشاه همواره حضور پرشوری در این برنامه‌ها داشته‌اند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه ادامه داد: شهیدان نیما ایزدی‌آرا، مهران ویسی، زاهد احمدی، علی یاوری، پوریا حاتمی، مهدی شریفی، حمید اسدی و علی اسدی شهدایی هستند که نام و یاد آنان زینت‌بخش این اجتماع مردمی خواهد بود.

حجت‌الاسلام عبدی تصریح کرد: اجتماعات «نحن منتقمون» طی روزهای گذشته با حضور گسترده اقشار مختلف مردم در نقاط مختلف شهر کرمانشاه برگزار شده و به نمادی از وحدت، انسجام ملی و حمایت از ارزش‌های انقلاب اسلامی تبدیل شده است.

وی خاطرنشان کرد: این برنامه‌ها با هدف زنده نگه داشتن یاد شهدا، تقویت روحیه انقلابی و قدردانی از مجاهدت‌های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه در پایان تأکید کرد: مردم استان بار دیگر با حضور در این اجتماع، وفاداری خود را به مسیر انقلاب اسلامی و آرمان‌های شهدا به نمایش خواهند گذاشت.