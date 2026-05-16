هفتاد و هفتمین اجتماع شبانه مردم کرمانشاه مزین به نام ۸ شهید شد

حجت‌الاسلام مهدی عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری هفتاد و هفتمین اجتماع مردمی «نحن منتقمون» در کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: این مراسم روز شنبه ۲۶ اردیبهشت‌ماه با حضور اقشار مختلف مردم برگزار خواهد شد.

وی افزود: اجتماع این هفته به یاد و نام هشت تن از شهدای استان کرمانشاه مزین شده و یاد و خاطره این عزیزان در جریان مراسم گرامی داشته می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه ادامه داد: شهید ایلیا کرمی، شهید سجاد منصوری، شهید یوسف حیاتی، شهید روح‌الله رسولی، شهیده ناهید امیری، شهید محمدرسول امیری، شهید سعید امیری و شهید احسان شیخی شهدایی هستند که این مراسم به نام آنان برگزار می‌شود.

عبدی با تأکید بر اهمیت زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت خاطرنشان کرد: برگزاری این اجتماعات مردمی، فرصتی برای تجدید پیمان با آرمان‌های شهدا و تقویت وحدت و انسجام در جبهه انقلاب اسلامی است.

وی همچنین از مردم استان دعوت کرد با حضور در این مراسم، بار دیگر حمایت خود را از ارزش‌های انقلاب و مسیر شهدا اعلام کنند و افزود: ترویج فرهنگ مقاومت و انتقال مفاهیم انقلابی به نسل جوان از اهداف مهم این برنامه‌ها است.