۹۰ درصد شیر های سنتی دماوند بدون مجوز است/ مردم شیر پاکتی بخرند

مجید محمدیان، در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای طرح ساماندهی واحدهای لبنیاتی سنتی در دماوند خبر داد و گفت: در دماوند ۸۳ واحد تولید لبنیات سنتی وجود دارد که بخشی از نظارت آن بر عهده شبکه بهداشت و بخشی بر عهده دامپزشکی است، واحدهایی که شیر خام ورودی دارند، تحت نظارت مستقیم ما هستند.

وی با تأکید بر اینکه دماوند پس از تهران، بالاترین تعداد واحدهای لبنیات سنتی را دارد، افزود: متأسفانه باور اشتباهی در میان مردم و مسافران مبنی بر مرغوبیت شیر سنتی وجود دارد، در حالی که نزدیک به ۹۰ درصد شیر مصرفی این واحدها از خارج شهرستان (ورامین، قرچک، پیشوا و مازندران) تأمین می‌شود و اغلب فاقد مجوزهای بهداشتی است.

محمدیان با ابراز نگرانی از حمل شیر با خودروهای نامناسب و بدون تانکرهای بهداشتی دارای پروانه دامپزشکی، تصریح کرد: شیر یک کالای بسیار حساس است و متأسفانه واحدهای سنتی از دامداری‌های مجاز داخل شهرستان شیر دریافت نمی‌کنند و شیرهای درجه دو و بی‌کیفیت را از واحدهای غیرمجاز می‌آورند.

رئیس دامپزشکی دماوند با اشاره به آغاز طرح ساماندهی این واحدها از ۵-۶ ماه پیش و مواجه شدن با برخی اعتراضات و موانع، خاطرنشان کرد: این طرح به طور جدی در برنامه کاری سال جدید دامپزشکی قرار دارد. با واحدهایی که در چارچوب ضوابط کار نکنند، برخورد قانونی می‌شود و برای این منظور با دادستان دماوند نیز مکاتبه کردیم.

وی به مردم توصیه کرد: از خرید شیر فله‌ای و بدون بسته‌بندی خودداری کرده و حتماً شیر پاستوریزه و بسته‌بندی خریداری کنند مگر آنکه واحد مربوطه تأییدیه دامپزشکی داشته باشد.

محمدیان در ادامه به کنترل موفقیت‌آمیز بیماری تب‌برفکی در دماوند اشاره کرد و گفت: با وجود خسارت‌های گسترده این بیماری در استان تهران، خوشبختانه با واکسیناسیون، قرنطینه و آموزش، تنها سه کانون بیماری در دماوند شناسایی شد که همگی ناشی از حمل غیرمجاز دام از ورامین بود و سریعاً کنترل گردید.

وی درباره بیماری بروسلوز (تب مالت) نیز اظهار داشت: با انجام خون‌گیری منظم از دامداری‌های صنعتی و واکسیناسیون، وضعیت تحت کنترل است.

رئیس دامپزشکی دماوند در بخش دیگری از سخنان خود به معضل پرنده‌فروشی‌های غیرمجاز در حاشیه جاده‌ها اشاره کرد و گفت: در یک سال گذشته حدود ۷۰۰ قطعه پرنده از این دست فروشندگان جمع‌آوری و معدوم شده و پرونده متخلفان به مراجع قضایی معرفی شده است. این موضوع به ویژه در فصول سرد سال و با توجه به خطر بیماری آنفولانزای فوق‌حاد پرندگان، بسیار جدی است.

وی افزود: قصد داریم با هماهنگی دادستان و پلیس راهور، برای بازدارندگی، خودروهای این متخلفان را نیز توقیف کنیم.

محمدیان در پایان با اشاره به جمعیت ۱۰۰ هزار رأسی دام عشایر منطقه لار در دماوند، گفت: خوشبختانه مرکز واکسیناسیون دماوند پوشش ۱۰۰ درصدی واکسن‌های استراتژیک را برای این دام‌ها انجام می‌دهد و حتی سگ‌های نگهبان گله‌ها نیز تحت پوشش واکسن هاری قرار می‌گیرند. وی از خبرنگاران دعوت کرد تا از نزدیک روند واکسیناسیون عشایر را مشاهده کنند.