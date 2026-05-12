  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۳۸

رسانه صهیونیستی: تهدیدات ترامپ علیه ایران بازدارنده نبوده است

رسانه صهیونیستی: تهدیدات ترامپ علیه ایران بازدارنده نبوده است

یک رسانه صهیونیستی نوشت چرخه خسته‌کننده تهدیدها و پیشنهادهای مصالحه رئیس‌جمهوری آمریکا در قبال ایران باعث شده دیگر تهدیدهای واشنگتن بازدارنده نباشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی هاآرتص درباره شکست آمریکا در مقابل ایستادگی ایران نوشت: تهدیدات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا علیه ایران دیگر بازدارنده نیست.

این رسانه صهیونیستی افزود: چرخه خسته‌کننده تهدیدها و پیشنهادهای مصالحه ترامپ، ایران را متقاعد کرده که دست بالا را در اختیار دارد.

هاآرتص درباره دست برتر حزب الله در جنگ با رژیم صهیونیستی نیز نوشت: در لبنان، نظامیان اسرائیلی همچنان در برابر پهپادهای حزب‌الله آسیب‌پذیر هستند.

این رسانه صهیونیستی به تبعات سیاسی شکست از ایران برای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اشغالگر اشاره کرد و نوشت: نتانیاهو در آستانه انتخابات، در نبرد بر سر روایت های موجود درباره جنگ متمرکز شده است.

هاآرتص نوشت: همانطور که پیش بینی می شد ایران روز یکشنبه، پیشنهاد آمریکا را رد کرد و نشان داد که تمایلی به عقب‌نشینی ندارد.

کد مطلب 6827683

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه