رسانه صهیونیستی: تهدیدات ترامپ علیه ایران بازدارنده نبوده است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی هاآرتص درباره شکست آمریکا در مقابل ایستادگی ایران نوشت: تهدیدات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا علیه ایران دیگر بازدارنده نیست.
این رسانه صهیونیستی افزود: چرخه خستهکننده تهدیدها و پیشنهادهای مصالحه ترامپ، ایران را متقاعد کرده که دست بالا را در اختیار دارد.
هاآرتص درباره دست برتر حزب الله در جنگ با رژیم صهیونیستی نیز نوشت: در لبنان، نظامیان اسرائیلی همچنان در برابر پهپادهای حزبالله آسیبپذیر هستند.
این رسانه صهیونیستی به تبعات سیاسی شکست از ایران برای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اشغالگر اشاره کرد و نوشت: نتانیاهو در آستانه انتخابات، در نبرد بر سر روایت های موجود درباره جنگ متمرکز شده است.
هاآرتص نوشت: همانطور که پیش بینی می شد ایران روز یکشنبه، پیشنهاد آمریکا را رد کرد و نشان داد که تمایلی به عقبنشینی ندارد.
