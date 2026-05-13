به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، هفتمین تلاش برای محدود کردن اختیارات جنگی ترامپ علیه ایران در مجلس سنای آمریکا امروز چهارشنبه شکست خورد.

بر اساس اعلام این رسانه، تلاش سناتورها برای محدود کردن اختیارات جنگی ترامپ علیه ایران این بار تنها با اختلاف یک رأی یعنی ۴۹ در برابر ۵۰ با ناکامی مواجه شد.

خبرگزاری فرانسه در این باره اعلام کرد: سناتورهای آمریکا امروز چهارشنبه با اختلاف تنها یک رأی قطعنامه‌ ای را که قدرت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای جنگ با ایران را محدود می‌ کرد، رد کردند. این قطعنامه که توسط سناتور جف مرکلی از اورگان ارائه شد، هفتمین تلاش ناموفق دموکرات‌ ها برای مهار قدرت جنگی ترامپ از زمان آغاز این درگیری بود.

این خبرگزاری اضافه کرد: تعداد آرا ۵۰ به ۴۹ بود. دموکرات‌ ها می‌ گویند که طبق قانون قدرت‌ جنگی، دولت ترامپ تا اول ماه می فرصت داشت تا تأیید کنگره را برای اقدام نظامی (تجاوز علیه تهران) کسب کند. آنها تأکید کردند که ترامپ اکنون آشکارا قانون را نقض کرده است.

به گزارش وبگاه هیل، ۳ سناتور جمهوری‌خواه در رأی گیری امروز از همفکران خود جدا شده و با اعلام مخالفت خود پیرامون تجاوز آمریکا به ایران، به جنگ افروزی و تنش آفرینی های رئیس جمهور هم حزبی خود نه گفتند. این موضوع نشان‌ دهنده مشکلات فزاینده ای برای دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در تلاش برای مهار آثار اقتصادی‌ است که جایگاه سیاسی حزبش را نیز تضعیف کرده است.