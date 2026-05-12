به گزارش خبرنگار مهر، حسین محمدی ظهر سه‌شنبه در گفتگو با رسانه‌ها از آغاز برداشت محصول جو در سطح هزار و ۴۰۰ هکتار از مزارع آبی این شهرستان خبر داد و افزود: پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از چهار هزار و ۵۰۰ تن جو از این مزارع برداشت شود.

وی بیان کرد: برداشت جو با استفاده از ماشین‌آلات مکانیزه انجام می‌شود تا علاوه بر افزایش سرعت و کاهش ضایعات، بهره‌وری مزارع نیز به حداکثر برسد.

محمدی با توجه به شرایط مناسب آب و هوایی و مراقبت‌های مستمر کشاورزان، پیش‌بینی می‌شود محصول امسال از نظر کیفیت و عملکرد رضایت‌بخش باشد.

وی با بیان اینکه کشت جو نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی و تقویت اقتصاد کشاورزی منطقه دارد، افزود: کارشناسان جهادکشاورزی به‌طور مستمر مزارع را رصد می‌کنند تا عملکرد محصول بهینه شود.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان سربیشه اظهار داشت: تأمین نهاده‌های مورد نیاز، آموزش‌های فنی و تسهیل فرآیند برداشت از جمله برنامه‌های ما برای کمک به کشاورزان است تا محصول با کیفیت بالا و کمترین ضایعات روانه بازار شود.