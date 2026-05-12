به گزارش خبرنگار مهر ، مرتضی ذاکریان، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی ظهر سه شنبه در نشست همکاری‌های اقتصادی و مرزی این استان با ولایت فراه افغانستان که در مرز ماهیرود در حال برگزاری است، با خوش‌آمدگویی به هیأت افغانستانی، گفت: دولت چهاردهم با تفویض اختیارات گسترده به استانداران، به‌ویژه در استان‌های مرزی، بستر مناسبی برای تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی فراهم کرده است.

وی افزود: بخش زیادی از فرآیندهایی که در گذشته نیازمند مکاتبه طولانی با پایتخت بود، اکنون در داخل استان و با قید فوریت انجام می‌شود و موضوعات مرتبط با اقامت، اشتغال و صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری اتباع خارجی در خراسان جنوبی تسریع شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به روند رو به رشد تعاملات تجاری و اقتصادی ایران و افغانستان در یکی دو سال اخیر اظهار داشت: این روند نشان‌دهنده افق روشن همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور است و تحولات بین‌المللی سال گذشته نیز موجب شده پیوندهای اقتصادی ایران و افغانستان بیش از گذشته تقویت شود.

ذاکریان با یادآوری تأکید پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب بر حسن همجواری با افغانستان گفت: اشتراکات فرهنگی، جغرافیایی و دینی دو ملت می‌تواند مبنای توسعه پایدار روابط اقتصادی قرار گیرد.

ذاکریان در تحلیل روند روابط میان ایران و افغانستان اظهار داشت: رشد روزافزون تعاملات تجاری و اقتصادی دو کشور در دو سال اخیر، نشان‌دهنده افقی بسیار روشن پیش رو است که منافع ذینفعان هر دو طرف را به شکلی قابل توجه تأمین خواهد کرد.

وی تأکید کرد: تحولات عرصه بین‌الملل در سال گذشته، بیش از هر زمان دیگری دو کشور را در راستای تحقق منافع اقتصادی مشترک به یکدیگر نزدیک کرده است.

وی در تشریح وضعیت سرمایه‌گذاری اتباع افغانستانی در خراسان جنوبی بیان کرد: سرمایه‌گذاری‌ها در دو بخش قابل دسته‌بندی است؛ بخشی از پروژه‌ها با مجوز رسمی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری کشور انجام شده و بخش قابل توجهی نیز توسط سرمایه‌گذارانی صورت گرفته که بدون طی روال‌های اداری گذشته وارد فعالیت اقتصادی شده‌اند.

به گفته ذاکریان، هم‌اکنون ۱۸ پروژه سرمایه گذاری خارجی توسط سرمایه گذاران افغانستانی در استان داریم که ۹ پروژه با ارزشی بیش از ۹ میلیون دلار در استان به بهره‌برداری رسیده و ۹ پروژه دیگر نیز در مراحل ساخت قرار دارد که برگزاری این نشست و تداوم همکاری‌ها می‌تواند به توسعه هرچه بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی در استان منجر شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به حضور فعال سرمایه‌گذاران افغانستانی در سال گذشته افزود: بیش از پنجاه سرمایه‌گذار افغانستانی طی یک سال اخیر در بخش‌های مختلف استان فعالیت اقتصادی داشته‌اند و طبق بررسی‌ها، سطح رضایت بالایی از همکاری دستگاه‌های اجرایی استان وجود دارد.

وی ادامه داد: مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خراسان جنوبی بسته‌های متنوع فرصت‌های سرمایه‌گذاری را در حوزه‌های کشاورزی، صنعت و معدن، تجارت، گردشگری و گردشگری سلامت آماده کرده و تمامی طرح‌های پیشنهادی سرمایه‌گذاران پس از بررسی کارشناسی قابل پیگیری است.

ذاکریان تأکید کرد: رویکرد مدیریت استان بر تسریع امور سرمایه‌گذاران، رفع موانع اداری و حرکت به سمت سرمایه‌گذاری‌های مشترک میان خراسان جنوبی و افغانستان است و این روند می‌تواند منافع اقتصادی ملموسی برای هر دو طرف به همراه داشته باشد.