سازمان انتقال خون سالانه ۱۰۰ میلیون دلار تجهیزات نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان انتقال خون، احمد قره‌باغیان، روز سه‌شنبه در دیدار با استاندار قزوین، اظهار کرد: با توجه به اقلام مورد نیاز این سازمان، روند تامین و تولید فرآورده های خونی بدون وقفه ادامه دارد.

وی ادامه داد: هم‌اکنون ۲۳۰ مرکز خون‌گیری، ۹۵ مرکز تولید فرآورده‌های خونی و ۳۵ آزمایشگاه تخصصی در کشور فعال هستند و بخش قابل توجهی از خدمات درمانی کشور نیز به عملکرد این شبکه وابسته است.

قره‌باغیان خاطرنشان کرد: با وجود توسعه گسترده نظام سلامت و افزایش تعداد بیمارستان‌ها و خدمات درمانی، ساختار سازمان انتقال خون متاسفانه متناسب با این رشد توسعه پیدا نکرده و حتی در برخی بخش‌ها کوچک‌تر نیز شده است.

وی با اشاره به وضعیت این سازمان در استان قزوین، تاکید کرد: طی سال‌های اخیر در قزوین بیمارستان‌های جدیدی راه‌اندازی شده و خدماتی مانند جراحی‌های پیشرفته، شیمی‌درمانی و رادیوتراپی توسعه یافته، اما امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی حوزه انتقال خون متناسب با این نیازها افزایش پیدا نکرده است.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران یکی از مشکلات جدی این مجموعه را کمبود نیروی متخصص دانست و اظهار کرد: بسیاری از پزشکان و پرستاران به دلیل تفاوت در مزایا و پرداخت‌ها، تمایل دارند به دانشگاه‌های علوم پزشکی منتقل شوند، چرا که برخی فوق‌العاده‌ها و کارانه‌ها در سازمان انتقال خون پرداخت نمی‌شود.

قره‌باغیان از بدهی دانشگاه علوم پزشکی قزوین به سازمان انتقال خون خبر داد و یادآور شد: در حال حاضر حدود ۲۳۰ میلیارد ریال مطالبات از این دانشگاه وجود دارد، در حالی که خون و فرآورده‌های خونی به‌ صورت رایگان در اختیار بیمارستان‌ها قرار می‌گیرد و هزینه آن باید از محل بیمه‌ها تسویه شود.