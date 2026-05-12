آینده سلامت جهان به قدرت پرستاران وابسته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، عباس عبادی، در پیامی به مناسبت روز جهانی پرستار، عنوان داشت: روز جهانی پرستار، تنها یک مناسبت تقویمی نیست؛ لحظهای برای بازخوانی جایگاه بیبدیل انسانهایی است که در مرز میان رنج و امید، زندگی را معنا میکنند. پرستاری، زبان مشترک شفقت در جهان معاصر و یکی از عمیقترین تجلیات کرامت انسانی است؛ حرفهای که فراتر از مرزهای جغرافیا، سیاست و فرهنگ، به حرمت جان انسان تعلق دارد.
امروز، جامعه جهانی بیش از هر زمان دیگری دریافته است که امنیت سلامت، بدون حضور پرستاران توانمند، دانا و ایثارگر، مفهومی ناتمام خواهد بود. بحرانهای بزرگ انسانی، همهگیریها، جنگها و فجایع طبیعی، بار دیگر نشان داده است که پرستاران، ستونهای استوار نظامهای سلامت و حافظان آرامش ملتها هستند.
در جمهوری اسلامی ایران نیز، جامعه پرافتخار پرستاری در سالی که گذشت، برگهای درخشانی از تعهد حرفهای، صبوری اجتماعی و ایثار انسانی را رقم زد. پرستاران ایران، در روزهای دشوار جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ رمضان و در مواجهه با شرایط سخت درمانی و بحرانهای ناشی از آن، با حضوری مسئولانه و کمنظیر، نشان دادند که اخلاق مراقبت همچنان زندهترین سرمایه نظام سلامت کشور است. آنان بیادعا اما باشکوه، در کنار مردم ایستادند و روایت دیگری از وفاداری به انسان و میهن را ثبت کردند. یاد و نام شهدای والامقام حوزه پرستاری نیز که در مسیر خدمت به مردم جان خود را نثار کردند، همواره چراغ راه جامعه سلامت کشور خواهد بود.
در چنین شرایطی، توجه به سرمایه انسانی نظام سلامت و تقویت جایگاه حرفهای پرستاران، بیش از گذشته مورد تأکید قرار گرفته است. در یک سال اخیر نیز تلاشهایی در مسیر بهبود فرآیندهای حرفهای، توسعه خدمات پرستاری، ارتقای آموزش، پیگیری مطالبات صنفی و حمایت از کیفیت خدمات مراقبتی انجام شده که تداوم و اثربخشی آن، نیازمند همدلی، گفتوگوی مستمر و مشارکت فعال جامعه پرستاری خواهد بود.
ما باور داریم که آینده سلامت جهان، بیش از هر زمان دیگر، به دانش، مهارت، اخلاق و قدرت تصمیمسازی پرستاران وابسته است. پرستاران نه تنها ارائهدهندگان خدمت، بلکه رهبران خاموش عدالت در سلامت، مدافعان کرامت بیماران و معماران امید در جوامع انسانیاند.
اینجانب، با ادای احترام به همه پرستاران شریف ایران و جهان، بهویژه خانواده بزرگ پرستاری کشور عزیزمان، روز جهانی پرستار را صمیمانه تبریک عرض میکنم و در برابر شکوه صبر، دانش، فداکاری و مسئولیتپذیری این قشر فرهیخته، سر تعظیم فرود میآورم.
