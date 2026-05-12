  1. استانها
  2. تهران
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۱۴

مراتع پناهگاه کاوه‌ده فیروزکوه از دام‌های غیرمجاز تخلیه شد

مراتع پناهگاه کاوه‌ده فیروزکوه از دام‌های غیرمجاز تخلیه شد

فیروزکوه- رئیس اداره حفاظت محیط زیست فیروزکوه از اجرای دو طرح زیست‌محیطی شامل خروج دام‌های غیرمجاز از مراتع پناهگاه حیات‌وحش کاوه‌ده و پاکسازی ورودی این شهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد فیروزنیا،ظهر سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران، از اجرای دو طرح زیست‌محیطی شامل خروج دام‌های غیرمجاز از مراتع پناهگاه حیات‌وحش کاوه‌ده و پاکسازی ورودی این شهر خبر داد.

فیروزنیا اظهار کرد: دام‌هایی که بدون توجه به تاریخ پروانه چرا وارد منطقه پناهگاه حیات‌وحش کاوه‌ده شده بودند، از مراتع این منطقه خارج شدند.

وی افزود: این اقدام با هدف جلوگیری از تخریب مراتع و پیشگیری از شیوع بیماری‌های مشترک بین حیات‌وحش و دام‌های اهلی صورت گرفته است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فیروزکوه همچنین از اجرای طرح پاکسازی ورودی این شهر خبر داد و گفت: این طرح با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌های مردم‌نهاد و نیروهای مردمی و با هدف صیانت از طبیعت، بهبود منظر شهری و ترویج فرهنگ مسئولیت‌پذیری زیست‌محیطی انجام شده است.

کد مطلب 6827759

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه