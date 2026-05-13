نورمفیدی: آینده کشور در گرو شناسایی و پرورش استعدادهای کودکان است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید کاظم نورمفیدی ظهر چهارشنبه در آیین تقدیر از کودکان و نوجوانان فرهیخته، کتابخوان های برتر، برگزیدگان ملی و بین‌المللی با تأکید بر نقش راهبردی کودکان و نوجوانان در آینده کشور، اظهار کرد: استعدادهای فراوانی در میان نسل جدید وجود دارد که باید شناسایی، هدایت و پرورش داده شوند تا پاسخگوی نیازهای آینده کشور باشند.

وی با اشاره به اهمیت تربیت در سنین پایین افزود: دوران کودکی و نوجوانی از حساس‌ترین مراحل زندگی است و باید با درک درست از این دوره، زمینه رشد همه‌جانبه کودکان فراهم شود. همان‌گونه که در سیره حضرت محمد(ص)نیز بر ارتباط مؤثر با کودکان و توجه به دنیای آنان تأکید شده است.

نماینده ولی‌فقیه در گلستان با بیان اینکه آموزش‌وپرورش باید در اولویت نخست برنامه‌های کشور قرار گیرد، گفت: بارها تأکید کرده‌ام که مهم‌ترین اولویت، توجه به نظام تعلیم و تربیت است؛ چرا که آینده کشور در گرو کیفیت این حوزه است.

نورمفیدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه مفاخر فرهنگی، به نقش ابوالقاسم فردوسی در پیوند هویت ایرانی و معارف اسلامی پرداخت و گفت: فردوسی با بهره‌گیری از آموزه‌های توحیدی و اخلاقی، فرهنگ ایرانی و اسلامی را در کنار هم به تصویر کشیده و الگویی ماندگار ارائه داده است.

وی همچنین با قدردانی از معلمان و فعالان حوزه کودک و نوجوان، تأکید کرد: دغدغه‌مندی در تربیت نسل آینده یک مسئولیت مقدس است و باید از همه کسانی که در این مسیر تلاش می‌کنند، حمایت و تقدیر کرد.

نماینده ولی‌فقیه در گلستان با تأکید بر لزوم تکریم شخصیت کودکان گفت: باید از همان سنین پایین به کودکان احترام گذاشت، به آن‌ها مسئولیت داد و حس شخصیت و هویت را در آنان تقویت کرد تا در آینده در برابر فشارها و تهدیدها، فردی مستقل و استوار باشند.