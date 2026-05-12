بوستانی: تاکنون هیچ موردی از هانتاویروس ثبت نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، حاتم بوستانی پیش از ظهر امروز سه شنبه در نشست خبری معاونان دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز اظهار کرد: اکنون در شرایط صلح نبوده بلکه در شرایط آتش بس هستیم، امیدوارم بتوانیم دستاوردهای بزرگی که در جنگ رمضان به دنبال جنگ ۱۲ روزه به دست آوردیم را نهادینه کنیم و پیروزی نهایی را جشن بگیریم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز با بیان اینکه این دانشگاه را با ۱۷.۵ میلیارد بدهی تحویل گرفتیم، گفت: از سال ۱۴۰۰ نسبت به پرداخت ها اقدام کردیم، آن زمان ۱۵.۸ درصد بدهی وزارت و دانشگاه ها مربوط به این دانشگاه بود که در حال حاضر به کمتر از ۹.۹ درصد رسیده است.

وی با اشاره به آغاز جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، عنوان کرد: به دلیل شرایط سخت کشور اعتبارات کمی در اختیار دانشگاه قرار داده شد و ۶ ماه بعداز حساب های ما کسر شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز ادامه داد: در اربعین به رغم پیگیری های متعدد موفق به دریافت کمک از استان نشدیم اما اقدامات و نظارت های خوبی صورت گرفت.

بوستانی با بیان اینکه تفاهم نامه ای توسط استاندار با اورژانس کشور بسته شد، تصریح کرد: ۵۰ درصد آمبولانس های خوزستان روی زمین هستند که مقرر شد برای خرید ۲۲ دستگاه آمبولانس با سهم ۵۰ درصدی کشور و استان صورت گیرد که اورژانس سهم خود را پرداخت کرده اما به رغم دستور استاندار، برنامه و بودجه استان پرداختی نداشت.

وی ادامه داد: قرارداد خرید آمبولانس ها منعقد شده که ۹ دستگاه وارد گمرک شده و بیش از یک ماه قصد خارج کردن آن ها را داریم تا برای تبدیل به تهران ارسال شوند اما هنوز از گمرک اجازه داده نشده است، پنج دستگاه در کشتی و مابقی در بندر جبل علی هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز اظهار کرد: بیمه های سلامت و تامین اجتماعی مهم ترین مشتری های ما هستند که ماهانه باید ۳۱۵ میلیارد پرداخت داشته باشند.

وی تاکید کرد: تحت هیچ شرایطی سلامت مردم را معامله نمی کنیم و این خط قرمز ما است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفن: تاکنون هیچ موردی از هانتاویروس ثبت نشده است.

بوستانی به موضوع گردشگری سلامت اشاره و عنوان کرد: ترجیح بر این است گردشگر در آبادان و خرمشهر باشد زیرا بیشترین ضربه از جنگ تحمیلی هشت ساله را داشتند همچنین رفت و آمد راحت تر است، اولویت دیگر این است که در استان بماند اما مشروط بر اینکه هیچ ایرانی در صف نباشد اما اگر گردشگر سلامت در استان بماند منافع آن به کل خوزستان تعمیم داده خواهد شد.

به گفته وی، خوزستان دومین استان به لحاظ مجروحین و شهدا در جنگ رمضان است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز ادامه داد: در جنگ رمضان بیمارستان بقایی ۲۵ روز تعطیل شد و مدت یک هفته ۱۴۰ تخت بیمارستانی که هشت سال متروکه شده بود با دو میلیارد تومان راه اندازی کردیم. همچنین بیمارستان ابوذر یک هفته تعطیل بود.

بوستانی با بیان اینکه بیمارستان امام علی اندیمشک بیشترین آسیب در استان را دید اما اورژانس آن بیش از نیم ساعت تعطیل نبود، تصریح کرد: بخش دیالیز اولین بخش تعمیری بود که بهتر از گذاشته راه اندازی شد اما پس از گذشت یک ماه از دستور استاندار برای هزینه ساخت بیمارستان، برنامه بودجه استان اعلام کرده بودجه ای برای پرداخت وجود ندارد.

وی تاکید کرد: ۹۹۰ میلیارد تومان مصوبه شورای تامین که بر زمین مانده بود تاکنون یک ریال آن پرداخت نشده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: دستگاه های پت اسکن و اسپکت سی تی، پس از سه سال بدون هیچ گونه حمایت مالی از وزارت و استان در مدت پنج ماه راه اندازی شد.

یوستانی با اعلام اینکه کارخانه داروسازی، شیرخشک و سرم سازی در خوزستان وجود ندارد، گفت: برای خیری که قصد سرمایه گذاری دارد ۱۰ هکتار زمین در بندر امام و ۳۰ هکتار زمین نزدیک ورزشگاه غدیر برای سرم سازی در نظر گرفته شده است.

وی افزود: قطع سامانه داروخانه ها مختص ما نیست و به بیمه ها مرتبط است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز با تاکید بر اینکه کلنگ بیمارستان رازی زده شد اما تاکنون یک ریال پرداخت نشده است، بیان کرد: سرمایه گذاری قصد دارد کل بیمارستان رازی را بسازد و در ازای آن قطعه زمین دو هکتاری در بهترین نقطه شهر که برای ما استفاده خاصی ندارد را درخواست دارد.