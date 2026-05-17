بوستانی: بیشترین تلفات موتورسواران ناشی از ضربه به سر است

به گزارش خبرنگار مهر، حاتم بوستانی عصر امروز یکشنبه در نشست کمیته فنی سلامت و ایمنی ترافیک با انتقاد از رعایت نشدن استانداردهای ایمنی توسط موتورسواران اظهار کرد: بسیاری از موتورسواران در استان از تجهیزات ابتدایی مانند ترمز ایمن و چراغ مناسب محروم هستند و استفاده نکردن از کلاه ایمنی و لباس مناسب باعث شده در سوانح رانندگی بیشترین آسیب‌ها متوجه سر و صورت آنان شود.

وی افزود: بررسی آمارها نشان می‌دهد علت عمده تلفات انسانی در سوانح رانندگی با محوریت موتورسیکلت، ضربه به سر است که به دلیل استفاده نکردن از کلاه ایمنی رخ می‌دهد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بیان کرد: نگاهی به آمار بخش‌های ارتوپدی نیز نشان می‌دهد حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد ظرفیت این بخش‌ها به موتورسوارانی اختصاص یافته که اصول ایمنی را رعایت نکرده‌اند.

وی با اشاره به کمبود ناوگان اورژانس در استان توضیح داد: در شرایطی که ناوگان آمبولانسی کمتر از نصف ظرفیت مورد نیاز است، نمی‌توان تنها به آمار زمان رسیدن بر بالین بیمار بسنده کرد زیرا مردم حق دارند در حوادث و بیماری‌ها از بهترین امکانات برخوردار باشند.

بوستانی ادامه داد: با وجود امضای تفاهم‌نامه میان اورژانس کشور و استانداری خوزستان برای تأمین ۲۲ دستگاه آمبولانس از محل منطقه آزاد اروند، این موضوع با وجود تلاش‌های استانداری و وزارت بهداشت هنوز محقق نشده و بسیاری از مناطق استان با کمبود آمبولانس مواجه هستند.

وی به چالش‌های مالی حوزه درمان نیز اشاره کرد و گفت: دانشگاه علوم پزشکی با بدهی‌های سنگین بیمه‌های پایه از جمله بیمه سلامت و تأمین اجتماعی مواجه است که هر کدام ماهانه حدود ۳۰۰ میلیارد تومان بدهی ایجاد می‌کنند و این مسئله توان ما را برای بازسازی و تعمیر آمبولانس‌ها کاهش داده و عملیات امدادرسانی را با دشواری روبه‌رو کرده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در پایان اظهار کرد: با حمایت استاندار خوزستان، مکاتباتی با وزیر نفت برای راه‌اندازی دو بیمارستان صحرایی انجام شده که این مراکز علاوه بر استفاده در بحران‌ها و مأموریت‌هایی مانند اربعین حسینی، می‌توانند خدمات درمانی مورد نیاز مناطق کم‌برخوردار و فاقد بیمارستان در استان را نیز تأمین کنند.