پورحیدری: تیم اقتصادی گیلان در خدمت تولید است

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور پورحیدری بعد از ظهر سه شنبه در جمع برخی از مدیران واحدهای صنعتی شاخص متأثر از جنگ در محل سالن اداره کل صمت گیلان اظهار کرد: لحظهای از فکر تداوم تولید و رفع نگرانیهای واحدهای صنعتی غافل نمیشویم.
وی افزود: روانسازی ثبت سفارش بدون انتقال ارز، استمهال معوقات و جرائم و تأمین نیازمندیهای مالی استمرار دارد.
مدیرکل صمت گیلان عزم راسخ و مقاومت مدیران صنعتی در جبهه اقتصادی را ستودنی دانست و گفت: هنرمندی و توان مدیریتی مدیران بخش صنعت در شرایط بحرانی جلوهگر میشود، وگرنه در شرایط معمولی مدیریت بنگاه اقتصادی برای همگان ممکن است.
پورحیدری تأکید کرد: در هیچ شرایطی مدیران واحدهای صنعتی را تنها نمیگذاریم. از تسهیل در واردات مواد اولیه و انتقال آن از سایر بنادر و استانها تا تخصیص تسهیلات برای جبران کمبود نقدینگی، همواره به عنوان یک سرباز صنعت در کنار فعالان صنعتی ایستادهایم.
وی شرط عبور از شرایط فعلی را هوشمندی و همافزایی با تمام توان عنوان و تصریح کرد: بهصورت تلفنی و مکاتبهای و بدون هیچ وقفهای، همه تیم اقتصادی استان از استاندار محترم با اختیارات رئیسجمهور گرفته تا مدیران ذیمدخل اقتصادی در خدمت تولید هستیم تا دشمنان این سرزمین همچنان سرافکنده شوند.
مدیرکل صمت گیلان در پایان گفت: صادرات ۷۹۰ میلیون دلاری تولیدات گیلان در شرایط جنگی سال گذشته، تودهنی به دشمنان ایران است که به همت و اراده آهنین شما فرماندهان نبرد اقتصادی انجام شده و گواه محکمی بر صلابت و اقتدار صنعتی گیلان است.
گفتنی است، هماکنون بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ واحد صنعتی و ۱۸ هزار واحد صنفی-تولیدی کوچک با مجوز اداره کل صمت در ۳۴ شهرک و ناحیه صنعتی و کارگاهی در سراسر گیلان در حال فعالیت هستند.
