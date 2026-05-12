به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عگیری ظهر امروز سه شنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار داشت:در پی وصول گزارش‌هایی مبنی بر فعالیت فردی که با توسل به اقدامات متقلبانه و طرح ادعاهای واهی، خود را دارای نفوذ در دستگاه قضایی معرفی و از افراد متعدد وجوهی دریافت می‌کرد، موضوع بلافاصله در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: پس از اطلاع‌ به حفاظت و اطلاعات دادگستری استان و انجام اشراف اطلاعاتی و تحقیقات قضایی، وقوع بزه از سوی متهم محرز شد.

دادستان عمومی و انقلاب هویزه ادامه داد: با شناسایی هویت متهم، دستور قضایی لازم برای احضار و دستگیری وی صادر و پس از تشکیل پرونده و تفهیم اتهام، نامبرده با صدور قرار تأمین کیفری بازداشت شد و هم‌اکنون تحقیقات تکمیلی در خصوص سایر اتهامات احتمالی وی ادامه دارد.

حجت‌الاسلام عگیری با تأکید بر اینکه این فرد هیچ‌گونه ارتباطی با کارکنان، قضات و مسئولان دستگاه قضایی نداشته است، تصریح کرد: متهم صرفاً با ادعاهای کذب، خود را ذی‌نفوذ معرفی کرده و به بهانه اخذ رأی به نفع شاکیان، مبالغ قابل توجهی را تحت عنوان دستمزد وکیل یا جلب رضایت قاضی دریافت می‌کرده است.

وی در پایان با تأکید بر برخورد قاطع و بدون اغماض دستگاه قضایی با هرگونه فساد و سوءاستفاده از عنوان قوه قضاییه، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه ادعای نفوذ یا درخواست وجه و رشوه، مراتب را در اسرع وقت به دادستانی یا حفاظت و اطلاعات دادگستری گزارش کنند.