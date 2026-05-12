۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۳۴

دستگیری فردی با ادعای نفوذ در پرونده‌های قضایی در هویزه

اهواز ـ دادستان عمومی و انقلاب شهرستان هویزه از دستگیری فردی خبر داد که با ادعای اعمال نفوذ در پرونده‌های قضایی، از شهروندان مبالغی دریافت کرده بود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عگیری ظهر امروز سه شنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار داشت:در پی وصول گزارش‌هایی مبنی بر فعالیت فردی که با توسل به اقدامات متقلبانه و طرح ادعاهای واهی، خود را دارای نفوذ در دستگاه قضایی معرفی و از افراد متعدد وجوهی دریافت می‌کرد، موضوع بلافاصله در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: پس از اطلاع‌ به حفاظت و اطلاعات دادگستری استان و انجام اشراف اطلاعاتی و تحقیقات قضایی، وقوع بزه از سوی متهم محرز شد.

دادستان عمومی و انقلاب هویزه ادامه داد: با شناسایی هویت متهم، دستور قضایی لازم برای احضار و دستگیری وی صادر و پس از تشکیل پرونده و تفهیم اتهام، نامبرده با صدور قرار تأمین کیفری بازداشت شد و هم‌اکنون تحقیقات تکمیلی در خصوص سایر اتهامات احتمالی وی ادامه دارد.

حجت‌الاسلام عگیری با تأکید بر اینکه این فرد هیچ‌گونه ارتباطی با کارکنان، قضات و مسئولان دستگاه قضایی نداشته است، تصریح کرد: متهم صرفاً با ادعاهای کذب، خود را ذی‌نفوذ معرفی کرده و به بهانه اخذ رأی به نفع شاکیان، مبالغ قابل توجهی را تحت عنوان دستمزد وکیل یا جلب رضایت قاضی دریافت می‌کرده است.

وی در پایان با تأکید بر برخورد قاطع و بدون اغماض دستگاه قضایی با هرگونه فساد و سوءاستفاده از عنوان قوه قضاییه، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه ادعای نفوذ یا درخواست وجه و رشوه، مراتب را در اسرع وقت به دادستانی یا حفاظت و اطلاعات دادگستری گزارش کنند.

