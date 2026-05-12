به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین سید محی‌الدین طاهری عصر سه شنبه در مراسم تکریم و معارفه فرمانده یگان امین ولایت شیراز با قدردانی از مجاهدت‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بر نقش تعیین‌کننده این نهاد در تأمین امنیت، پیشبرد آرمان‌های انقلاب و استمرار راه شهیدان تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه معنوی و مردمی سپاه در استان فارس گفت: امروز نیروهای مسلح به‌ویژه سپاه پاسداران، تکیه‌گاه اصلی کشور هستند و حضور متعهدانه و خالصانه شما رزمندگان، مایه عزت و آرامش مردم است و یقیناً امام زمان(عج) و امام راحل از این مسیر و این خدمت راضی‌اند.

تولیت حرم حضرت سیدعلاءالدین‌حسین(ع) افزود: سپاه فجر فارس وارث تلاش‌ها و فداکاری‌های بزرگانی است که از روزهای نخست انقلاب، با ایثار و استقامت بنای امنیت استان را گذاشتند و امروز نیز فرماندهان و نیروهای این مجموعه با همان روحیه جهادی و با اتکا به خون پاک شهدا، راه را ادامه می‌دهند.

حجت الاسلام طاهری گفت: فرزندان این انقلاب، چه به عنوان رزمنده، چه فرزند شهید و چه مدافع امنیت، همواره ثابت کرده‌اند که در خط مقدم خطر ایستاده‌اند و امنیت کنونی فارس و ناکامی بسیاری از تهدیدها، نتیجه تلاش‌های شبانه‌روزی نیروهای مسلح است که مردم شاید از جزئیاتش آگاه نباشند، اما اثراتش را می‌بینند.

دبیر جامعه روحانیت شیراز همچنین با اشاره به ضرورت ارتباط نزدیک نیروهای انقلابی با مردم تصریح کرد: براساس فرمایش امیرالمؤمنین(ع)، مؤمن باید در میان مردم باشد؛ به گونه‌ای که حضورش مایه آرامش و فقدانش موجب حسرت باشد. سپاه امروز چنین نقشی را ایفا می‌کند و این جایگاه اجتماعی یک ارزش بزرگ است.