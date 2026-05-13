حضور مردم پشتوانه مستحکم نظام اسلامی در برابر تمامی تهدیدات است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محی‌الدین طاهری شیرازی ظهر چهارشنبه در مراسم غبارروبی حرم مطهر سیدعلاالدین حسین(ع) با اشاره به وعده‌های الهی در قرآن کریم، از تحقق پیروزی نهایی امت اسلامی و نابودی رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی در آینده نزدیک خبر داد و اقتدار امروز ایران اسلامی را حاصل ایمان، مقاومت و رهبری حکیمانه قائد شهید دانست.

وی با استناد به مفاهیم سوره مبارکه فتح، ادامه داد: همان‌گونه که خداوند متعال در صدر اسلام، زمینه را برای پیروزی‌های بزرگ فراهم آورد، امروز نیز امت اسلامی با اتکاء به خداوند و ایستادگی در برابر ظلم، تحت رهبری امام امت حضرت آیةالله امام سید مجتبی حسینی خامنه ای مد ظله العالی شاهد تحقق وعده‌های الهی خواهد بود.

تولیت حرم حضرت سیدعلاءالدین حسین(ع) با بیان اینکه اقتدار جمهوری اسلامی ایران در ابعاد مختلف، از جمله توانمندی‌های دفاعی و بازدارندگی، مرهون رهبری حکیمانه امام شهید انقلاب و ایمان، خودباوری و تلاش‌های علمی و فنی جوانان این مرز و بوم است، افزود: ملت ایران در جایگاهی از اقتدار قرار دارد که قادر است توطئه‌های دشمنان را خنثی و منافع آنان را در منطقه به چالش بکشد.

حجت الاسلام طاهری با تأکید بر اینکه ریشه ظلم و جنایت در منطقه خشکیدنی است، گفت: با اراده الهی به زودی شاهد نابودی رژیم صهیونیستی و خروج نیروهای جنایتکار آمریکا از منطقه خواهیم بود.

دبیر جامعه روحانیت شیراز، حضور حماسی مردم در صحنه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی را نشان‌دهنده بصیرت، وفاداری و عشق آنان به اسلام و انقلاب و رهبری معظم مدظله العالی دانست و تصریح کرد: این حضور، پشتوانه مستحکم نظام اسلامی در برابر تمامی تهدیدات است.