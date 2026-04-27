به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محیالدین طاهری، ظهر دوشنبه در نشست خبری ضمن تبریک دهه کرامت، ولادت حضرت معصومه(ع) و بزرگداشت حضرت احمدبنموسی شاهچراغ (ع) و پیشرو بودن ولادت امام رضا(ع) گفت: امام رضا (ع) مظهر رأفت الهی هستند، رأفت وجود ایشان احساسی و خاص است و ایران افتخار دارد که فرزندانی از خاندان معصومین را در کنار خود جای داده است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه ماه مبارک رمضان برای مسلمانان آغاز سالی پربرکت محسوب میشود، اظهار کرد: امسال سال نو و ماه رمضان با اندوه آغاز شد و در روزهای ۹ اسفند، مصادف با ۱۰ رمضان شاهد شهادت رهبر شهید و افتخار جهان اسلام بودیم. در همان روز نیز جنایات دیگری از سوی غرب رخ داد؛ از جمله شهادت تعدادی از کودکان مدرسه شجره طیبه میناب و سرداران بزرگ ایرانی که دلهای مؤمنان را اندوهگین کرد.
تولیت حرم سیدعلاءالدینحسین (ع) افزود: از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون به برکت خون شهدا سبب شده است که جایگزینهای ارزشمند یکی پس از دیگری در کشور پدید آیند. دنیا گمان میکرد با جنایات خود پرونده ایران بسته میشود، اما اشتباه کرد؛ چراکه ایران پروندهای گشود که جهانیان را به حیرت واداشت و امروز بهعنوان چهارمین قدرت نظامی جهان شناخته میشود.
وی با اشاره به قدرت نظامی آمریکا تصریح کرد: بودجه نظامی آمریکا بیش از مجموع ۹ کشور بزرگ اروپایی است و به زانو درآمدن این کشور در برابر ایران، نشانه عظمتی است که به برکت خون شهدا حاصل شده است. جوانان این سرزمین عامل اصلی اقتدار ایراناند؛ همان جوانانی که در عرصههای علم، انرژی هستهای، تولید موشک و مسائل عمرانی جهان را شگفتزده کردهاند.
حجتالاسلام طاهری ضمن تأکید بر اهمیت نقش رسانه در جهان امروز گفت: در دوران جنگ تحمیلی با امکانات اولیه و بسیار محدود در برابر دشمن ایستادیم، اما امروز دختران و پسران ایرانی در دانشگاهها علم میآموزند و نظام باید زمینه رشد آنان را فراهم کند. جهان امروز در دست رسانههاست و غرب و آمریکا با استفاده از رسانهها حرکت میکنند. اگر رسانه ایران قدرتمند عمل کند، میتواند واقعیتها را آشکار و جنایات ابرقدرتها را افشا سازد؛ زیرا یک خبر قادر است دنیا را تغییر دهد.
وی افزود: در زمانی که اصحاب رسانه وابسته به شیاطین دست به هم دادهاند، باید رسانههای ما همچون نیروهای نظامی، قدرت خود را نشان دهند و با تلاش و ایمان، حقیقت را به جهانیان عرضه کنند تا شکوه ایران بیش از پیش نمایان شود.
حجتالاسلام طاهری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسائل سیاسی و انتخابات پیشرو گفت: در مسائل سیاسی باید چشم خود را باز و آغوش خود را بگشاییم تا نیروهای مخلص را در کشور نگه داریم و به دنبال این باشیم که جدایی ایجاد نشود؛ ما قدرتمند هستیم و امکانات راه اندازی انتخابات را داریم، همانگونه که در زمان جنگ ۸ ساله انتخابات انجام شد.
وی تصریح کرد: پایههای کشور قوی است و میتوان انتخابات را با قوت برگزار کرد، اما باید به این نکته توجه کرد که امروز همه در کشور یک دل هستند و انتخابات نباید باعث اختلافات شود، طی یک فرآیند که همه رضایت دارند یک لیست واحد به میدان بیاید و اتحاد و وحدت بین مردم تداوم داشته باشد.
