رشد بیش از ۳ دلاری قیمت نفت ایران در همه مقاصد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آخرین دادههای وبسایت اویل پرایس (Oil Price) و بر اساس آخرین دادههای قیمتگذاری محمولههای نفتی ایران (با یک روز تأخیر)، نرخ انواع نفت خام ایران در تحویل به مقصدهای اروپای شمال غربی، مدیترانه، سیدیکریر مصر و آفریقای جنوبی با افزایشی یکسان به میزان ۳.۳۰ دلار (بیش از ۳.۳ درصد) همراه بوده است.
بر اساس این گزارش، قیمت نفت سبک و سنگین ایران به مقاصد ذکر شده به شرح زیر است:
نفت سبک ایران (Iran Light):
شمال غرب اروپا: ۱۰۱.۹۱ دلار
مدیترانه: ۹۹.۱۱ دلار
سیدیکریر: ۱۰۳.۱۶ دلار
آفریقای جنوبی: ۱۰۱.۹۱ دلار
نفت سنگین ایران (Iran Heavy):
شمال غرب اروپا: ۱۰۰.۰۱ دلار
مدیترانه: ۹۹.۳۶ دلار
سیدیکریر: ۱۰۱.۰۱ دلار
آفریقای جنوبی: ۱۰۰.۰۱ دلار
گفتنی است تمام تغییرات نسبت به روز کاری قبل اعمال شده و بهروزرسانی بعدی فردا منتشر خواهد شد.
