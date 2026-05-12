رشد بیش از ۳ دلاری قیمت نفت ایران در همه مقاصد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آخرین داده‌های وبسایت اویل پرایس (Oil Price) و بر اساس آخرین داده‌های قیمت‌گذاری محموله‌های نفتی ایران (با یک روز تأخیر)، نرخ انواع نفت خام ایران در تحویل به مقصدهای اروپای شمال غربی، مدیترانه، سیدی‌کریر مصر و آفریقای جنوبی با افزایشی یکسان به میزان ۳.۳۰ دلار (بیش از ۳.۳ درصد) همراه بوده است.

بر اساس این گزارش، قیمت نفت سبک و سنگین ایران به مقاصد ذکر شده به شرح زیر است:

نفت سبک ایران (Iran Light):

شمال غرب اروپا: ۱۰۱.۹۱ دلار

مدیترانه: ۹۹.۱۱ دلار

سیدی‌کریر: ۱۰۳.۱۶ دلار

آفریقای جنوبی: ۱۰۱.۹۱ دلار

نفت سنگین ایران (Iran Heavy):

شمال غرب اروپا: ۱۰۰.۰۱ دلار

مدیترانه: ۹۹.۳۶ دلار

سیدی‌کریر: ۱۰۱.۰۱ دلار

آفریقای جنوبی: ۱۰۰.۰۱ دلار

گفتنی است تمام تغییرات نسبت به روز کاری قبل اعمال شده و به‌روزرسانی بعدی فردا منتشر خواهد شد.