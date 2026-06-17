نفت سبک و سنگین ایران زیر ۸۱ دلار

به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت نفت اوپک روز چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ با کاهش شدید ۴.۱۲ درصدی به ۸۷.۹۰ دلار در هر بشکه رسید. این کاهش در حالی رخ داد که نفت برنت به زیر ۷۹ دلار و نفت WTI به زیر ۷۶ دلار سقوط کرد و به پایین‌ترین سطح خود در سه ماه اخیر دست یافتند.

قیمت نفت ایران نیز روند نزولی مشابهی را تجربه کرد. بر اساس داده‌های منتشر شده از سوی سایت OilPrice.com، قیمت نفت سبک ایران (Iran Light) در تحویل به شمال غرب اروپا ۸۰.۹۵ دلار، در تحویل به مدیترانه ۸۰.۳۰ دلار و در تحویل به سیدی‌کریر ۸۲.۲۰ دلار در هر بشکه ثبت شد. همچنین نفت سنگین ایران (Iran Heavy) در تحویل به شمال غرب اروپا ۷۹.۰۵ دلار، در تحویل به مدیترانه ۷۸.۱۵ دلار و در تحویل به سیدی‌کریر ۸۰.۰۵ دلار معامله شد.

افت قیمت نفت اوپک و نفت ایران عمدتاً ناشی از افزایش چشمگیر امیدها به توافق آمریکا و ایران برای بازگشایی تنگه هرمز و بازگشت نفت ایران به بازارهای جهانی است. این توافق که قرار است ۱۹ ژوئن در سوئیس به امضا برسد، می‌تواند روزانه میلیون‌ها بشکه نفت جدید را روانه بازار کند و ریسک‌ژئوپلیتیکی موجود در قیمت‌ها را به شدت کاهش دهد.