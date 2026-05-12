۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۵۱

کمیسیون اقتصادی وضعیت اشتغال و معیشت در شرایط جنگی را بررسی کرد

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از بررسی آثار اقتصادی جنگ، وضعیت اشتغال، بیمه بیکاری و معیشت مردم در نشست با وزیر کار خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خانه ملت، مهدی طغیانی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در تشریح نشست این کمیسیون با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: احمد میدری در این جلسه گزارشی از عملکرد شرکت‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دوران جنگ ارائه کرد.

وی افزود: شرکت‌های بزرگ فعال در حوزه حمل‌ونقل دریایی، کشتیرانی و سایر مجموعه‌های وابسته به این وزارتخانه در این مدت اقداماتی را برای تداوم فعالیت‌های اقتصادی و پشتیبانی از کشور انجام داده‌اند.

طغیانی ادامه داد: در این نشست گزارشی از آثار اقتصادی شرایط جنگی نیز ارائه شد و بررسی‌ها در حوزه تراکنش‌های مالی نشان داد فضای جنگ و نااطمینانی‌های ناشی از آن تا حدی بر رفتار مصرفی و الگوی خرید مردم تأثیر گذاشته است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس بیان کرد: در ادامه جلسه، سناریوهای مختلف در حوزه اشتغال و وضعیت بیمه بیکاری در صورت تداوم شرایط جنگی مورد بررسی قرار گرفت و بر آمادگی نهادهای مرتبط برای مدیریت شرایط و حمایت از نیروی کار تأکید شد.

وی با اشاره به سیاست‌های حمایتی در حوزه معیشت اظهار کرد: بخشی از خرید اقلام اساسی از طریق سازوکار کالابرگ انجام می‌شود و این ابزار توانسته تا حدی آثار کاهش قدرت خرید را جبران کرده و به ثبات در تأمین کالاهای اساسی کمک کند.

طغیانی افزود: طبق گزارش ارائه‌شده، حدود ۱۸ درصد خریدهای خوراکی از طریق کالابرگ انجام می‌شود و نزدیک به ۲۷۰ همت از طریق این سازوکار جبران شده است.

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: پس از ارائه گزارش وزیر، اعضای کمیسیون نیز دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود را مطرح کردند و بر ضرورت ارائه منظم‌تر گزارش‌های مربوط به فقر و شاخص‌های معیشتی به سیاست‌گذاران تأکید شد.

وی همچنین گفت: موضوع اصلاح ساختار شرکت‌های زیرمجموعه تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی نیز در این نشست بررسی شد و بر اساس احکام برنامه هفتم توسعه، حرکت از بنگاه‌داری به سمت سهامداری و اصلاح حکمرانی شرکتی در این مجموعه‌ها باید در دستور کار قرار گیرد.

طغیانی افزود: در این جلسه همچنین درباره ضرورت اصلاحات ساختاری در سازمان تأمین اجتماعی و چالش‌های پیش‌روی این صندوق در سال‌های آینده بحث شد. مشکلات شرکت ذوب‌آهن نیز از دیگر موضوعات مطرح‌شده بود که بر لزوم پیگیری جدی آن تأکید شد.

وی در پایان گفت: محورهای اصلی این نشست شامل بررسی وضعیت بیمه بیکاری، عملکرد شرکت‌های زیرمجموعه، مسائل مربوط به فقر، تسهیلات اشتغال‌زایی و چالش‌های حوزه تأمین اجتماعی بود که با حضور مدیران مربوطه بررسی شد.

محمدحسین سیف اللهی مقدم

