محسن نوروزی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای تحقق شعار «هر خانواده یک امدادگر»، حدود ۱۳ هزار نفر از آموزشهای رایگان هلالاحمر در شهرستان بهرهمند شدند.
رئیس جمعیت هلالاحمر شیروان افزود: این دورهها شامل آموزش همگانی آمادگی در برابر مخاطرات، کمکهای اولیه ۲۲ ساعته، آموزش همگانی خانههای هلال، پایه داوطلبی، مهارتهای اولیه در شرایط اضطراری، نیروهای مسلح، دورههای تخصصی و آموزشهای مبتنی بر نیاز بوده است.
نوروزی بیان کرد: آموزش کمکهای اولیه، اصلیترین آموزشهای جمعیت هلالاحمر است و با توسعه فعالیتهای آموزشی، شعار «هر خانه یک امدادگر» محقق میشود.
وی گفت: این آموزشها برای محلات، مساجد و پایگاههای امداد و نجات جادهای ارائه شده است.
نوروزی ادامه داد: گواهینامه معتبر برای فراگیران پس از گذراندن دورههای مقدماتی و تخصصی صادر میشود.
رئیس جمعیت هلالاحمر شیروان در پایان یادآور شد: هزار و ۳۰۰ نفر نیز آموزشهای مرتبط با جنگ و اقدامات لازم در زمان جنگ را گذراندهاند.
نظر شما