به گزارش خبرنگار مهر، معصومه حسنی خونسار عصر سه شنبه همزمان با هفته هلال احمر و روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر، در دیدار با مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان با تبریک هفته هلال احمر و قدردانی از خدمات امدادگران، نجاتگران و داوطلبان این جمعیت اظهار کرد: نیروهای هلال احمر نماد واقعی انساندوستی، ایثار و خدمت بیمنت به جامعه هستند.
وی افزود: کتابخانههای عمومی علاوه بر نقش فرهنگی و آموزشی، میتوانند در حوزه مسئولیتهای اجتماعی و ترویج فرهنگ همدلی و مشارکت اجتماعی نیز اثرگذار باشند.
آمادگی کتابخانههای عمومی برای همکاری با هلال احمر
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان کردستان با اشاره به ظرفیتهای موجود در کتابخانههای عمومی عنوان کرد: این مجموعه آمادگی دارد در حوزههای فرهنگی، آموزشی و اجتماعی همکاریهای مشترک خود با جمعیت هلال احمر را گسترش دهد.
حسنی خونسار ادامه داد: اجرای برنامههای مشترک فرهنگی و آموزشی میتواند زمینهساز ارتقای آگاهی عمومی و تقویت فرهنگ داوطلبی در جامعه باشد.
تأکید هلال احمر بر توسعه تعاملات فرهنگی
در ادامه این دیدار، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کردستان نیز با قدردانی از تعامل و همراهی ادارهکل کتابخانههای عمومی استان، بر اهمیت همکاری میان نهادهای فرهنگی و امدادی تأکید کرد.
پیام جلالی اظهار کرد: توسعه تعاملات مشترک میان دستگاههای فرهنگی و اجتماعی نقش مهمی در توانمندسازی جامعه و افزایش آمادگی عمومی در برابر حوادث دارد.
در پایان این دیدار، دو طرف بر استمرار همکاریهای دوجانبه و اجرای برنامههای مشترک فرهنگی و آموزشی با محوریت ترویج فرهنگ ایثار، داوطلبی و مسئولیتپذیری اجتماعی تأکید کردند.
