به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت فرارسیدن روز جهانی صلیب سرخ و هلال‌احمر، روز شنبه مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان لرستان به همراه جمعی از کارکنان این اداره‌کل با حضور در ساختمان جمعیت هلال‌احمر استان، با مدیرعامل و پرسنل این مجموعه دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این دیدار، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی لرستان ضمن تبریک این روز به مجموعه خدوم هلال‌احمر، از تلاش‌ها و خدمات انسان‌دوستانه نیروهای این نهاد در حوزه‌های امدادرسانی، آموزش و فعالیت‌های داوطلبانه قدردانی کرد.

هلال‌احمر؛ نمونه خدمت‌رسانی صادقانه و مبتنی بر روحیه نوع‌دوستی

الهام برنا مدیرکل کتابخانه‌های عمومی لرستان با اشاره به نقش مهم هلال‌احمر در مدیریت بحران‌ها و کمک به آسیب‌دیدگان حوادث، فعالیت‌های این نهاد را نمونه‌ای از خدمت‌رسانی صادقانه و مبتنی بر روحیه نوع‌دوستی دانست.

اهمیت تعامل نهادهای فرهنگی و اجتماعی در ارتقای آگاهی عمومی

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان لرستان در این دیدار با قدردانی از حضور مدیرکل و کارکنان کتابخانه‌های عمومی استان، بر اهمیت تعامل و همکاری میان نهادهای فرهنگی و اجتماعی در راستای ارتقای آگاهی عمومی و توسعه فرهنگ امداد و کمک‌های بشردوستانه تأکید کرد.

گسترش همکاری‌های فرهنگی و آموزشی میان کتابخانه‌ها و هلال‌احمر

در پایان این دیدار، طرفین بر گسترش همکاری‌های فرهنگی و آموزشی میان اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان و جمعیت هلال‌احمر لرستان تأکید کردند.

این همکاری می‌تواند نقش مهمی در ترویج فرهنگ امداد و نجات و آگاهی‌بخشی به عموم مردم از طریق ظرفیت کتابخانه‌های عمومی استان داشته باشد.