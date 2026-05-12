به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مجیدی عصر امروز سهشنبه در گفتوگو با رسانهها با بیان اینکه تاکنون ۹۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان تسهیلات ودیعه مسکن به آسیبدیدگان از جنگ در استان پرداخت شده است اظهار داشت: نکته قابلتوجه اینکه لرستان بیشترین آمار پرداختی تسهیلات اسکان موقت در کشور را داشته است.
وی با اشاره به آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات اسکان موقت در استان اظهار کرد: از مجموع ۱۷۹ پرونده متقاضی در سطح استان، مبلغ ۹۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به ۱۶۲ نفر پرداخت شده است.
معاون عمرانی استانداری لرستان، افزود: تاکنون ۹۰ درصد از متقاضیان در استان تسهیلات اسکان موقت را دریافت کردهاند که عدد قابلتوجهی است.
مجیدی با ارائه آمار تفکیکی دریافتکنندگان تسهیلات اسکان موقت در شهرستانهای مختلف، گفت: شهرستان بروجرد با ۴۷ مورد و خرمآباد با ۴۴ مورد، بیشترین تعداد دریافتکنندگان را داشتهاند.
وی بیان کرد: پس از آن به ترتیب شهرستانهای دورود با ۲۵، الشتر با ۲۲، پلدختر با ۱۱، کوهدشت با ۸ و نورآباد با ۵ مورد در رتبههای بعدی قرار دارند.
معاون عمرانی استانداری لرستان با اشاره به اینکه لرستان در صدر پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به آسیبدیدگان از جنگ قرار دارد، گفت: عملکرد ستاد بازسازی جنگ در استان عملکرد قابلقبولی است.
