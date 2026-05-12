۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۲۲

پرداخت ۹۶ میلیارد تسهیلات اسکان موقت به افراد آسیب‌دیده جنگ در لرستان

خرم‌آباد - معاون عمرانی استانداری لرستان از پرداخت ۹۶ میلیارد تومان تسهیلات اسکان موقت به افراد آسیب‌دیده جنگ در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مجیدی عصر امروز سه‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها با بیان اینکه تاکنون ۹۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان تسهیلات ودیعه مسکن به آسیب‌دیدگان از جنگ در استان پرداخت شده است اظهار داشت: نکته قابل‌توجه اینکه لرستان بیشترین آمار پرداختی تسهیلات اسکان موقت در کشور را داشته است.

وی با اشاره به آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات اسکان موقت در استان اظهار کرد: از مجموع ۱۷۹ پرونده متقاضی در سطح استان، مبلغ ۹۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به ۱۶۲ نفر پرداخت شده است.

معاون عمرانی استانداری لرستان، افزود: تاکنون ۹۰ درصد از متقاضیان در استان تسهیلات اسکان موقت را دریافت کرده‌اند که عدد قابل‌توجهی است.

مجیدی با ارائه آمار تفکیکی دریافت‌کنندگان تسهیلات اسکان موقت در شهرستان‌های مختلف، گفت: شهرستان بروجرد با ۴۷ مورد و خرم‌آباد با ۴۴ مورد، بیشترین تعداد دریافت‌کنندگان را داشته‌اند.

وی بیان کرد: پس از آن به ترتیب شهرستان‌های دورود با ۲۵، الشتر با ۲۲، پلدختر با ۱۱، کوهدشت با ۸ و نورآباد با ۵ مورد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

معاون عمرانی استانداری لرستان با اشاره به اینکه لرستان در صدر پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به آسیب‌دیدگان از جنگ قرار دارد، گفت: عملکرد ستاد بازسازی جنگ در استان عملکرد قابل‌قبولی است.

