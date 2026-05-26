شمس‌اله خدادادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح اقدامات فوری این نهاد در مواجهه با شرایط اضطراری اظهار کرد: هم‌زمان با آغاز بمباران هوایی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با بسیج امکانات خود بلافاصله ۲۰ اکیپ تخصصی ارزیابی شامل ۶۰ نفر از کارشناسان مجرب را به مناطق مختلف شهر کرمانشاه اعزام کرد که این نیروها در کوتاه‌ترین زمان ممکن، عملیات پایش و تدوین آمار دقیق واحدهای مسکونی خسارت‌دیده را به سرانجام رساندند.

وی به جزئیات پرداخت تسهیلات حمایتی در مرکز استان اشاره کرد و افزود: از ابتدای فرآیند ارزیابی و شناسایی تاکنون، در شهر کرمانشاه به ۱۷۵ واحد تکمیلی که حجم خسارت وارده به آن‌ها در حد تخریب کامل بوده، مبلغ ۱۲۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات بلاعوض یا کمک‌هزینه ودیعه مسکن جهت اسکان موقت پرداخت شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه با تبیین وضعیت تسویه حساب‌ها در سایر نقاط استان تصریح کرد: علاوه بر آمار مرکز استان، فرآیند پرداخت ودیعه مسکن برای ۲۴۵ متقاضی واجد شرایط دیگر در سایر شهرستان‌های تابعه استان کرمانشاه نیز عملیاتی شده که اعتباری بالغ بر ۱۳۹ میلیارد تومان به این بخش اختصاص یافته است.

مهندس خدادادی با ارزیابی آمار کلی ثبت‌نام کنندگان در سامانه جامع جامع یادآور شد: بر اساس آخرین داده‌های آماری، در مجموع ۴۴۹ متقاضی دریافت کمک‌هزینه ودیعه مسکن در استان کرمانشاه اطلاعات خود را در سامانه «تم» ثبت کرده‌اند که از این تعداد، با مشارکت جهادی و همکاری عالی بانک مسکن، پرونده ۴۱۵ متقاضی به طور کامل تسویه و مبلغ ۲۵۸ میلیارد تومان به حساب آنان واریز گردیده است.

این مقام مسئول در پایان با تکریم همراهی شبکه بانکی در گره‌گشایی از مشکلات آسیب‌دیدگان خاطرنشان ساخت: فرآیند بررسی پرونده‌ها و پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن برای مابقی واحدهای باقی‌مانده در سامانه نیز با همکاری شایسته و روان بانک مسکن در دست اقدام و اجراست تا دغدغه اسکان هیچ‌یک از شهروندان آسیب‌دیده معطل نماند.