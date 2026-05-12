احمد نجاتیان رئیس سازمان نظام پرستاری در گفتگو با مهر، با اشاره به وضعیت نیروی انسانی در شرایط جنگی اظهار داشت: ما همچنان در حوزه آماده‌باش نیروی انسانی پرستاری هستیم و تلاش می‌کنیم که انشاءالله شرایط جنگی برطرف شود.

وی افزود: برنامه دوم ما رسیدگی به موضوعات معیشتی همکاران پرستار است. متأسفانه میزان افزایش‌هایی که برای پرستاران اتفاق افتاد، مطابق با نرخ معیشت و تورم نبوده و تفاوت‌های بین گروه‌های مختلف در نظام سلامت از لحاظ حقوق و دستمزد وجود دارد که در حال پیگیری و انجام آن هستیم.

نجاتیان با تأکید بر ضرورت جبران کمبود نیرو تصریح کرد: انشاءالله بتوانیم جذب بیشتری از نیرو داشته باشیم تا کمبود پرستار را برای مواقع بحران جبران کنیم.

رئیس سازمان نظام پرستاری درباره وضعیت اعمال جراحی گفت: اگرچه اعمال جراحی غیرضروری مجدداً فعال شده است، اما همچنان آمادگی در حوزه نظام سلامت حفظ شده است.