۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۲۱

نجاتیان: پرستاران همچنان در آماده‌باش کامل هستند

رئیس سازمان نظام پرستاری با اشاره به حفظ آماده‌باش نیروی انسانی پرستاری در شرایط جنگی گفت: تلاش می‌کنیم با رفع بحران، شرایط به حالت عادی بازگردد.

احمد نجاتیان رئیس سازمان نظام پرستاری در گفتگو با مهر، با اشاره به وضعیت نیروی انسانی در شرایط جنگی اظهار داشت: ما همچنان در حوزه آماده‌باش نیروی انسانی پرستاری هستیم و تلاش می‌کنیم که انشاءالله شرایط جنگی برطرف شود.

وی افزود: برنامه دوم ما رسیدگی به موضوعات معیشتی همکاران پرستار است. متأسفانه میزان افزایش‌هایی که برای پرستاران اتفاق افتاد، مطابق با نرخ معیشت و تورم نبوده و تفاوت‌های بین گروه‌های مختلف در نظام سلامت از لحاظ حقوق و دستمزد وجود دارد که در حال پیگیری و انجام آن هستیم.

نجاتیان با تأکید بر ضرورت جبران کمبود نیرو تصریح کرد: انشاءالله بتوانیم جذب بیشتری از نیرو داشته باشیم تا کمبود پرستار را برای مواقع بحران جبران کنیم.

رئیس سازمان نظام پرستاری درباره وضعیت اعمال جراحی گفت: اگرچه اعمال جراحی غیرضروری مجدداً فعال شده است، اما همچنان آمادگی در حوزه نظام سلامت حفظ شده است.

