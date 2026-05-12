عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو امروز (سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵) بعد از نشست خبری رونمایی از کتاب «تجربه‌نگاری روابط‌عمومی‌های صنعت آب و برق در جنگ تحمیلی سوم (جنگ رمضان)» و خودروهای برقی امداد ویژه این صنعت با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر، اقدام برای کاهش و تغییر ساعات اداری را در کاهش مصرف برق موثر و سازنده ارزیابی کرد.

وی با بیان اینکه میزان دقیق صرفه‌جویی انرژی باید بر اساس ساعات صرفه‌جویی شده محاسبه شود، اظهار داشت: این اقدام برای شرایط شبکه ما می‌تواند بیش از ۲۰۰۰ مگاوات صرفه‌جویی در مصرف برق، البته از نظر قدرت، به همراه داشته باشد.

وزیر نیرو با اشاره به اینکه چنین تصمیمی ممکن است تبعاتی نیز داشته باشد و با اولویت‌های سایر نهادها همسو نباشد، افزود: برای ما در وزارت نیرو، اولویت کنترل مصرف برق است، اما ممکن است برای دیگران، حرکت مطابق با نظام طبیعت اولویت داشته باشد.

علی‌آبادی با بیان اینکه پیگیری خواهم کرد تا از محدودیت‌های صرف برای ساعت کاری ادارات پرهیز کرده و به سمت رویکردهایی حرکت کنیم که کل جامعه را در مدیریت مصرف درگیر کند، خاطرنشان کرد: ما به عنوان وزارت نیرو علاقه‌مندیم از این طرح به عنوان یک فرصت برای مدیریت بهتر شبکه استفاده کنیم.

وزیر نیرو در ادامه در پاسخ به سوالات خبرنگاران رسانه‌های دیگر، به تشریح آخرین وضعیت شبکه آب و برق در کشور پرداخت و از کاهش چشمگیر ناترازی در این صنعت خبر داد.

وی ضمن اعلام کاهش ناترازی برق به حدود ۵ هزار مگاوات، از هدف‌گذاری برای ذخیره ۳۰ هزار مگاوات برق تا پایان دولت و برنامه‌های توسعه خودروهای برقی در اکیپ‌های عملیاتی خبر داد.

علی‌آبادی همچنین با اشاره به از دست رفتن بیش از ۴ هزار مگاوات ظرفیت تولید به دلیل جنگ، بر برخورد قاطع با سوءاستفاده از برق صنعتی برای استخراج رمزارز تأکید کرد.

ناترازی برق به حدود ۵ هزار مگاوات رسید/ به دنبال توسعه صادرات هستیم

علی‌آبادی با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته در صنعت برق و آب برای بهبود وضعیت شبکه گفت: در بخش تولید، ظرفیت‌ها کاملاً نشان می‌دهد که ما از مرز ۱۰۰ هزار مگاوات عبور کرده‌ایم، در حالی که این عدد در ابتدای دولت ۹۳ هزار مگاوات بود. این شاهدی است که توانسته‌ایم با وجود تحریم‌ها، ظرفیت قابل توجهی را به تولید اضافه کنیم.

وی وجه دیگر ناترازی را حوزه مصرف دانست و تاکید کرد: ناترازی در ابتدای دولت بین ۱۸ تا ۲۰ هزار مگاوات بود. این عدد به شدت کاهش یافته و شاید به حدود ۵ تا ۶ هزار مگاوات رسیده باشد. این موفقیت از طریق کنترل سمت مصرف به دست آمده است، به طوری که مصرف ما که در ابتدای دوره بیش از ۸۰ هزار مگاوات بود، اکنون به کمتر از ۷۸ هزار مگاوات رسیده است که عدد بسیار خوبی است.

وزیر نیرو محور اصلی مدیریت مصرف را مردم دانست و افزود: ما در گذشته همکاری بسیاری از مردم تجربه کرده‌ایم. تقاضای عاجزانه من این است که این همکاری را ادامه دهند. امروز که بیش از ۳۰ میلیون نفر در قالب پویش جان فدا آماده کمک به کشور شده‌اند، در راستای همین پویش، مجموعه وزارت نیرو را در فرهنگ‌سازی برای صرفه‌جویی و مصرف بهینه همراهی کنند.

او با ابراز امیدواری برای گذر از تابستانی بهتر از سال گذشته، تصریح کرد: ما تا پایان سال برنامه‌های توسعه خود، رفع محدودیت‌ها در شبکه و احداث نیروگاه‌های جدید را با جدیت دنبال خواهیم کرد تا به اهداف اعلام شده برسیم. نتیجه این اقدامات، رشد تولید و کاهش مصرف است و ما به سمت ناترازی مثبت حرکت می‌کنیم تا بتوانیم صادرات برق به کشورهای همسایه را مجدداً توسعه دهیم و تراز تجاری انرژی را به نفع صادرات تغییر دهیم.

افت فشار آب سیاستی تاکتیکی است/ برای تولید برق، خروجی سدها را کاهش دادیم

علی‌آبادی در ادامه، افت فشار آب در برخی مناطق را یک «اقدام تاکتیکی» برای رفع نواقص فنی و مدیریت شبکه توصیف کرد و گفت: آسیب‌های ناشی از جنگ از یک سو و به دلیل فرسودگی و شکستگی‌های ناشی از آن در بخش‌هایی از شبکه از سوی دیگر، ما در ابتدا با هدف کاهش تلفات آب این کار را انجام دادیم. اما بعد به این نتیجه رسیدیم که این اقدام می‌تواند در کمک به مدیریت مصرف نیز مؤثر باشد.

وی افزود: این سیاست مردم را تشویق می‌کند تا در منازل خود مخازنی برای روز مبادا داشته باشند تا در شرایطی مانند جنگ، ما بتوانیم آب را به صورت توزیع‌شده در اختیار داشته باشیم. اگرچه این موضوع با الزام به نصب پمپ‌های متعدد در سیستم، برای ما زحمت ایجاد می‌کند، اما بررسی‌ها نشان داد که این کار درستی است. لذا بنا نداریم این موضوع را که مردم خودشان را با آن تطبیق داده‌اند، تغییر دهیم و البته نگرانی‌های موردی را برطرف خواهیم کرد.

وزیر نیرو در پاسخ به سوالی درباره وضعیت بارش‌ها اظهار داشت: به لطف خدا امسال نسبت به سال گذشته وضعیت بهتری داریم و در مقایسه با سنوات گذشته در رتبه نسبتاً خوبی قرار می‌گیریم. اما محاسبه میانگین بارش برای کل کشور صحیح نیست، زیرا برای مثال بارش‌های خیلی خوب در استان ایلام، به درد استان سیستان و بلوچستان نمی‌خورد. حتی اگر ۱۰۰۰ میلی‌متر باران هم در یک نقطه ببارد، در جای دیگر بی‌فایده است.

او «نابهنگامی و نابجایی بارش» را کماکان یک تهدید برای برخی استان‌ها دانست و تصریح کرد: استان تهران با تمرکز جمعیتی بسیار بالا، متاسفانه در وضعیت خوبی از نظر منابع آبی قرار ندارد. مردم فکر نکنند شرایط موجود صرفاً ناشی از بارش‌های خوب است. ما سیاستی را دنبال می‌کنیم که بر اساس آن، در سدهایی که نیروگاه برق‌آبی داریم، برداشت و خروجی آب را کم کرده‌ایم تا با بالا بردن تراز آب، بتوانیم برق بیشتری تولید کرده و شرایط ویژه کنونی را جبران کنیم که خوشبختانه در این زمینه موفق بوده‌ایم.

علی‌آبادی در پایان خاطرنشان کرد: ما در سدهای لتیان و کرج نیروگاه داریم و وضعیت سد طالقان نیز برای تولید برق نسبتاً خوب، در حال آماده شدن است. اگرچه این‌ها نیروگاه‌های کوچکی هستند، اما امروز از هیچ حداقلی نمی‌گذریم. به مردم عزیزمان نوید می‌دهم که ان‌شاءالله سال بهتری خواهند داشت، البته به شرط تداوم همکاری آن‌ها که اطمینان دارم بهتر از ما عمل خواهند کرد.

هدف‌گذاری برای ذخیره ۳۰ هزار مگاوات برق تا پایان دولت

وزیر نیرو در بخش دیگری از سخنان خود، استقلال بخش انرژی کشور از سوخت‌های فسیلی را به عنوان یک برنامه راهبردی معرفی کرد و گفت: ما در تلاشیم تا بخش انرژی کشور را اساساً از سوخت‌های فسیلی مستقل کنیم. این برنامه که هم منافع زیست‌محیطی برای ما و دنیا دارد و هم منافع اقتصادی، با حمایت قاطعانه آقای رئیس‌جمهور تداوم خواهد یافت.

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در کشور افزود: وجود سدهای برق‌آبی و ظرفیت‌های مناسب ذخیره‌سازی این امکان را فراهم می‌کند که ما بتوانیم در آینده از این پتانسیل بهتر استفاده کنیم. نقشه ما این است که تا پایان دولت به عدد ۳۰ هزار مگاوات ذخیره برسیم و همزمان برای کاهش هزینه‌ها تلاش می‌کنیم.

علی‌آبادی از افتتاح طرح‌های جدید در آینده نزدیک خبر داد و گفت: طی چند روز آینده چند طرح نیروگاه تجدیدپذیر دیگر را افتتاح خواهیم کرد و این روند به صورت پراکنده ادامه دارد.

وزیر نیرو در پاسخ به سوالی در خصوص چالش‌های ارزی این طرح‌ها توضیح داد: اینکه آیا به مشکل ارزی برخورد می‌کنیم یا نه، تابعی از وضعیت پیش رو است و الان نمی‌توانم به طور دقیق بگویم. با این حال، ما در تلاش هستیم تا با جذاب‌سازی محیط کسب‌وکار، از تمام ظرفیت‌ها استفاده کنیم. در حال حاضر بیش از ۱۴۰ هزار مگاوات متقاضی برای احداث نیروگاه داریم که این متقاضیان خودشان ارز مورد نیاز را در خارج از کشور برای تأمین تجهیزات در اختیار دارند. به همین دلیل امیدوار هستیم که از این جهت به مشکلی برخورد نکنیم.

تجهیز ناوگان وزارت نیرو به خودروی برقی/ پریزهای شارژ در خیابان‌ها نصب می‌شود

وزیر نیرو با اشاره به تجربیات خود در دوران تصدی وزارت صمت، بر لزوم توسعه خودروهای برقی تاکید کرد و از برنامه‌های وزارت نیرو برای پیشگامی در این عرصه خبر داد.

علی‌آبادی اظهار داشت: ما به دلیل پروتکل‌های بین‌المللی و مسائل زیست‌محیطی داخلی، در آینده در مصرف بنزین با محدودیت مواجه خواهیم شد. به همین دلیل، توسعه خودروهای برقی که در دولت دنبال می‌شود، یک ضرورت است.

وی در تشریح اقدامات عملی این وزارتخانه گفت: برای اینکه کارآمدی این خودروها را به اثبات برسانیم، به عنوان اولین تجربه، در حال مجهز کردن تمام اکیپ‌های عملیاتی خود در بخش آب و برق به خودروهای برقی هستیم. درست مانند اتوبوس‌های برقی شهری، می‌خواهیم با تجهیز ماشین‌های خدماتی خود، مردم کارآمدی این فناوری را از نزدیک ببینند.

وزیر نیرو در ادامه از یک طرح گسترده برای توسعه زیرساخت شارژ خبر داد و وعده داد: اتفاقی که می‌توانم وعده آن را بدهم این است که ما در تلاشیم تا در هر خیابان، امکان شارژ موبایل، خودروی برقی یا سایر تجهیزات الکتریکی مردم را فراهم کنیم. در واقع پریزهایی را آماده می‌کنیم که ان‌شاءالله در قسمت‌های مختلف شهر مورد استفاده قرار گیرند.

او افزود: این خودروها چون شارژر داخلی دارند، می‌توانند حداقل شارژ کند را از این پریزها دریافت کنند. برای پیشبرد این طرح، از شرکت‌های مختلف درخواست کمک کرده‌ایم و وزارت محترم صمت نیز همکاری خواهد کرد تا با همراهی یکدیگر، کاری درخشان عرضه کنیم که کشور ما را در این زمینه پیشتاز کند.

از دست رفتن بیش از ۴ هزار مگاوات ظرفیت برق / با سوءاستفاده از برق صنعتی برخورد می‌شود

وزیر نیرو با تشریح وضعیت پایدار شبکه برق در فصول گذشته، از چالش‌های پیش رو در فصل گرما و تاثیر عوامل خارجی بر کاهش ظرفیت تولید خبر داد و نسبت به هرگونه سوءاستفاده از برق صنعتی هشدار داد.

علی‌آبادی با بیان اینکه پاییز و زمستان گذشته بدون خاموشی سپری شد، گفت: بهار را نیز به امید خدا بدون خاموشی پشت سر خواهیم گذاشت. ماه سخت پیش رو، خرداد است که با گرم شدن هوا، مصرف افزایش می‌یابد و ما تقریباً هر روز حدود ۱۰۰۰ هزار مگاوات افزایش بار را تجربه می‌کنیم که امیدواریم با همراهی مردم این دوره را نیز مدیریت کنیم.

وی به بخشی از چالش‌های تحمیلی به شبکه برق اشاره کرد و افزود: متاسفانه بیش از ۴۰۰۰ مگاوات از ظرفیت‌های الکتریکی ما، اعم از نیروگاه‌های صنایع و غیر آن، تحت تاثیر جنگ آسیب دیده و از دست رفته است. همچنین، صنایعی که پیش از این نیروگاه داشتند و مازاد برق خود را به شبکه می‌فروختند، اکنون خودشان از ما برق می‌خرند.

وزیر نیرو با هشدار به سوءاستفاده‌کنندگان احتمالی تصریح کرد: در این شرایط ممکن است عده‌ای به دنبال سوءاستفاده باشند؛ برای مثال یک صنعت که خط تولیدش متوقف شده، بخواهد از برق خود برای استخراج رمزارز (ماینر) استفاده کند. باید یادآور شد که برق تولیدی قیمت بسیار بالایی دارد و با این روش‌ها حتی هزینه خودش نیز باز نمی‌گردد. این اقدام سوءاستفاده تلقی شده و همکاران ما با روش‌هایی که می‌دانند، با آن برخورد خواهند کرد.

او در خصوص وضعیت سوخت نیروگاه‌ها نیز توضیح داد: دشمن با صدمه‌ای که وارد کرد، بخشی از تولید گاز ما را متوقف کرد و ما در تلاشیم تا با کاهش مصرف، این کمبود را جبران کنیم. خوشبختانه میزان ذخایر ما نسبت به ابتدای دوره بیش از ۲ میلیارد مترمکعب افزایش یافته که وضعیتی عالی است. ما این ذخایر را مدیریت می‌کنیم تا این روند افزایشی برای تأمین نیازهای آینده ادامه یابد.