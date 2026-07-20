اولویت تأمین و تحویل برق با مردم درگیر جنگ است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی آبادی عصر امروز دوشنبه در جمع بندی سفر خود و معاون اجرایی رئیس جمهور به خوزستان در جمع خبرنگاران بیان کرد: امسال وضعیت عملکرد ما در برق و آب نسبت به سال های گذشته خیلی بهتر بود؛ اگر جنگ نمی شد، نیروگاه ها را از دست نمی دادیم، شبکه ها دچار آسیب نمی شد وارد فاز کیفی سازی شده بودیم.

وزیر نیرو با اشاره به موفقیت های کسب شده عنوان کرد: برای اولین بار توانستیم مصرف برق که ۹۲ هزار مگاوات باشد به کمتر از ۷۳ هزار مگاوات کاهش دهیم.

وی ادامه داد: همچنین به کمک مردم رقم قابل توجهی صرفه جویی در آب داشتیم و این فرآیند باید دنبال شود، که دنبال شده و نتایجی کسب کرده ایم.

وزیر نیرو با اشاره به شرایط جنگی گفت: اولین چیز این است که مردم یکدل کنار هم هستند، خوزستانی و غیرخوزستانی ندارد.

علی آبادی با بیان اینکه دشمن سعی کرده از طریق زدن پل ها و تخریب تونل ها مسیرها را ببند تاکید کرد: مسیرها به سرعت باز شدند و امروز آمده‌ایم به مردم بگوییم این تونل‌ها که هیچ، اگر لازم باشد سینه خیز خودمان را به شما می رسانیم.

وی به کسری و ناترازی انرژی اشاره و عنوان کرد: به مردم ایران توصیه کرده‌ایم با توجه به این شرایط کمتر مصرف کنند تا بتوانیم به مردمی که بیشتر نیاز دارند انرژی برسانیم که مردم مناطق گرم و افرادی که برق را اسراف نمی‌کنند شامل این مورد می‌شوند.

وزیر نیرو ادامه داد: از همه مردم خواهش می‌کنم برقی را که به زحمت به دست می‌آید و گران است خوب و بهینه مصرف کنند تا چراغ بیمارستان روشن یا تجهیزات اتاق عملی فعال نگه داشته شود.

علی آبادی گفت: اطمینان دارم مردم صرفه جویی قابل توجهی داشته‌اند که همه آن را برای مناطق جنوبی در نظر می‌گیریم اما اولویت تامین و تحویل برق مردم درگیر در جنگ با دشمن صهیونی آمریکایی هستند.