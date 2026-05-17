پیشرفت ۲۰ کیلومتری انتقال آب طالقان به محمدیه و مهرگان

به گزارش خبرنگار مهر، منصور ستوده بعد از ظهر یکشنبه در نشست بررسی مصوبات سفر رئیس‌جمهور به استان قزوین، با ارائه گزارشی از وضعیت چهار طرح شاخص آبی استان اظهار کرد: مجموعاً ۳۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای این چهار طرح در نظر گرفته شده است.

وی در تشریح جزئیات بزرگ‌ترین پروژه آبی استان گفت: برای طرح انتقال آب طالقان به مهرگان و محمدیه ۲۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده که ۵۰۰ میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۴ و ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۵ بوده است. تاکنون ۳۱۰ میلیارد تومان از این مبلغ تخصیص یافته و پروژه همچنان فعال است.

ستوده با اشاره به پیشرفت فیزیکی این طرح افزود: در حال حاضر ۲۰ کیلومتر مسیرسازی انجام شده و حدود ۷ کیلومتر نیز لوله‌گذاری صورت گرفته است.

مدیرعامل آب منطقه‌ای استان قزوین با اعلام خبری خوش درباره سد بالاخانلو تصریح کرد: برای این سد ۴۵۰ میلیارد تومان اعتبار از محل مصوبات سفر در نظر گرفته شده که برای سال ۱۴۰۴ مبلغ ۸۵ میلیارد تومان بود و خوشبختانه ۱۰۰ درصد آن محقق شد.

وی از آغاز آبگیری این سد خبر داد و افزود: در مجموع ۳۳۰ میلیارد تومان تخصیص برای این پروژه دریافت شده و عملیات ساختمان سد و آبگیری نیز آغاز گردیده است.

ستوده در ادامه به طرح آبرسانی از سد بالاخانلو اشاره کرد و گفت: برای این طرح ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای سه سال در نظر گرفته شده که سهم سال ۱۴۰۴ مبلغ ۲۲۰ میلیارد تومان بوده است. از این رقم ۱۲۹ میلیارد تومان معادل ۶۰ درصد جذب شده، اما در مجموع ۳۲۰ میلیارد تومان بابت کل این طرح تخصیص کامل دریافت کرده‌ایم.

وی درباره شبکه نهب نیز اظهار کرد: برای این طرح ۱۵۰ میلیارد تومان برای دو سال پیش‌بینی شده که ۲۰ میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۴ و ۱۳۰ میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۵ بوده است.

مدیرعامل آب منطقه‌ای استان قزوین در بخش دیگری از سخنان خود، روند صعودی چشمگیر اعتبارات این حوزه را تشریح کرد و گفت: در پیوست قانون، سال گذشته ۱۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای ما دیده شده بود که خوشبختانه با پیگیری‌های استان، این عدد در سال جاری تقریباً دو برابر شده و به ۲۲۳۰ میلیارد تومان رسیده است.

ستوده با ارائه آماری از جهش کم‌سابقه تخصیص‌ها افزود: در سه سال دولت سیزدهم مجموعاً ۱۴۲۰ میلیارد تومان تخصیص برای حوزه آب استان قزوین داشتیم، اما در دو سال دولت چهاردهم این عدد به ۲۵۳۴ میلیارد تومان رسیده است که رشدی معادل ۵۸۷ درصد را نسبت به دوره مشابه نشان می‌دهد.

وی در پایان با ابراز خرسندی از این روند صعودی اظهار کرد: واقعاً یک انقلاب خوب در حوزه تخصیص اعتبارات آب منطقه‌ای اتفاق افتاده و این جهش بی‌سابقه، نویدبخش شتاب‌گیری پروژه‌های آبی استان است. درخواست دارم در صورت امکان، در شورای برنامه‌ریزی استان با حضور نمایندگان، گزارش مبسوطی از این اقدامات ارائه شود.