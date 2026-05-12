  1. استانها
  2. سمنان
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۱۸

دستگیری شکارچی غیر مجاز در شاهرود؛ لاشه قوچ وحشی کشف شد

دستگیری شکارچی غیر مجاز در شاهرود؛ لاشه قوچ وحشی کشف شد

شاهرود- فرمانده انتظامی شاهرود از دستگیری شکارچی غیرمجاز در حوزه پاسگاه انتظامی طرود خبر داد و گفت: از این متخلف لاشه یک قوچ وحشی کشف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شائینی غروب سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی شاهرود از دستگیری شکارچی متخلف خبر داد و در توضیحات بیان کرد: این دستگیری از سوی مأموران انتظامی پاسگاه طرود انجام گرفته است.

وی با اشاره به اینکه ماموران انتظامی هنگام گشت زنی هدفمند متوجه مورد مشکوک شدند، ادامه داد: خودرو متوقف و دستور بازرسی آن صادر شد.

فرمانده انتظامی شاهرود از کشف لاشه یک راس قوچ وحشی در بازرسی این خودرو خبر داد و بیان داشت: در پی این کشف متخلف برای ادامه سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

شائینی اضافه کرد: پلیس با تخلفات زیست محیطی و شکار برابر قانون برخورد می کند لذا از شهروندان درخواست داریم در صورت مشاهده شکارچی در مناطق ییلاقی مراتب را برای رسیدگی اطلاع دهند.

کد مطلب 6828059

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه