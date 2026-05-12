دستگیری شکارچی غیر مجاز در شاهرود؛ لاشه قوچ وحشی کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شائینی غروب سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی شاهرود از دستگیری شکارچی متخلف خبر داد و در توضیحات بیان کرد: این دستگیری از سوی مأموران انتظامی پاسگاه طرود انجام گرفته است.

وی با اشاره به اینکه ماموران انتظامی هنگام گشت زنی هدفمند متوجه مورد مشکوک شدند، ادامه داد: خودرو متوقف و دستور بازرسی آن صادر شد.

فرمانده انتظامی شاهرود از کشف لاشه یک راس قوچ وحشی در بازرسی این خودرو خبر داد و بیان داشت: در پی این کشف متخلف برای ادامه سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

شائینی اضافه کرد: پلیس با تخلفات زیست محیطی و شکار برابر قانون برخورد می کند لذا از شهروندان درخواست داریم در صورت مشاهده شکارچی در مناطق ییلاقی مراتب را برای رسیدگی اطلاع دهند.