نفتکش عراقی به دلیل محاصره دریایی آمریکا به ویتنام نرسید

به گزارش خبرگزاری مهر، بلومبرگ امروز سه شنبه در گزارشی اعلام کرد: تنگه هرمز همچنان عمدتا بسته است و کشتی‌ های مرتبط با ایران بر تردد اندک در این آبراه کنترل دارند.

بلومبرگ در این گزارش اضافه کرد: عبور نادر یک ابرنفتکش عراقی پس از بازگشت از خط محاصره دریایی آمریکا متوقف شد. کشتی عراقی «آگیوس فانوریوس ۱» (Agios Fanourios I) که حامل نفت بود و آخر هفته (به وقت محلی) از تنگه عبور کرد، پس از توقف سفر به ویتنام در روز دوشنبه، با نزدیک شدن به موقعیت نیروهای آمریکا، در حال بازگشت به مسیر خود است.

گزارش بلومبرگ سپس می افزاید: تغییر مسیر نامشخص این نفتکش، خطرات مربوط به کشتیرانی طرف ثالث را در حالی که واشنگتن و تهران محدودیت‌ هایی را در سراسر تنگه اعمال می‌ کنند، برجسته می‌ کند.

این در حالیست که «منچ‌ اوسینت» ساعاتی پیش با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: یادآوری: اگر اقتصاد جهانی در حال سقوط است، تقصیر ایران نیست، بلکه تقصیر آمریکاست. نفتکش یونانی «AGIOS FANOURIOS» که نفت خام عراق را حمل می‌ کرد، توسط نیروی دریایی آمریکا مجبور به بازگشت شد. چرا (این رویداد رخ داد)؟ صرفاً به این دلیل که از تنگه هرمز تحت کنترل ایران عبور کرده بود.

این در حالیست که آمریکا در تلاش است ادعا کند که به دلیل کنترل تنگه هرمز از سوی ایران، اقتصاد جهان درحال فروپاشی‌ است.

تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران موجب اختلال در عبورومرور کشتی ها از تنگه هرمز شد. اختلال در آبراه راهبردی تنگه هرمز موجب اختلال در زنجیره تامین سوخت و انرژی و حتی بسیاری از کالاهای دیگر مثل محصولات پتروشیمی و کود شیمیایی در جهان شد.

ایران اعلام کرده که آماده است در صورت رسیدن به آتش بس پایدار و پایان جنگ، امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را با رعایت پروتکل ها و ملاحظات امنیتی مورد نیاز تضمین کند.