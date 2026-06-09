شه بخش: هدف اصلی ما خوشحال کردن مردم ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، دانیال شه بخش در حاشیه بازدید وزیر ورزش و جوانان از اردوی تیم ملی بوکس اظهار داشت: وزیر لطف داشت و از اردوی تیم ملی بوکس بازدید کرد و این موضوع باعث شد انگیزه من شخصاً دوچندان شود، چرا که او مدیری بین‌المللی است و ورزش دنیا را به‌خوبی رصد می‌کند.

شه‌بخش ادامه داد: هدف همه ما این است که پاسخ اعتماد مسئولان به‌ویژه وزیر ورزش را با کسب مدال بدهیم و برای ایران بزرگ در رقابت‌های آسیایی، جهانی و المپیک افتخارآفرینی کنیم.

ملی‌پوش بوکس ایران با تأکید بر اهمیت رقابت‌های پیش‌رو گفت: تمام انگیزه ما معطوف به کسب مدال در المپیک است، چرا که مسیر قهرمانی را طی کرده‌ایم و موفق شده‌ایم به مدال جهانی برسیم، اما مدال المپیک مهم‌ترین هدفی است که می‌تواند به کارنامه بوکس ایران اضافه شود.

وی افزود: با انگیزه‌ای مضاعف تلاش می‌کنیم تا این افتخار بزرگ را برای کشورمان رقم بزنیم.

شه‌بخش در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت مالی بوکسورهای تیم ملی نیز گفت: حقوق مناسبی داریم و شرایط کلی بد نیست. البته بوکسورهای تیم ملی بیشتر از جان مایه می‌گذارند و شاید از نظر مالی شرایط ایده‌آل نباشد، اما انگیزه اصلی همه ما عشق به پرچم ایران است.

وی تصریح کرد: بوکسورها برای اهتزاز پرچم ایران در میادین بین‌المللی از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنند و هدف اصلی همه ما خوشحال کردن مردم کشورمان است.

ملی‌پوش بوکس ایران همچنین درباره رقابت‌های پیش‌رو در چین گفت: تیم ملی در این رقابت‌ها حضور خواهد داشت و برای همه اعضای تیم آرزوی موفقیت دارم. ما تا روز آخر در کنار بچه‌ها هستیم و تلاش می‌کنیم آنها با بهترین شرایط راهی مسابقات شوند.

شه‌بخش در ادامه با اشاره به مسیر دشوار کسب سهمیه المپیک لس‌آنجلس گفت: رقابت‌های آسیایی سطح بسیار بالایی دارد، زیرا اکثر مدال‌آوران المپیک از قاره آسیا هستند. در برخی اوزان، رقبای قدرتمندی مانند ازبکستان حضور دارند که نشان‌دهنده سختی مسیر است، اما امیدواریم بتوانیم با عبور از این رقبا به اهداف خود برسیم.