صعود «یاسین زیار» به فینال آسیا، افتخاری برای ورزش همدان است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حقیقی با اشاره به صعود مقتدرانه یاسین زیاری بوکسور نوجوان ملایری به دیدار نهایی این رقابت‌ها و قطعی شدن مدال نقره وی اظهار کرد: کسب چنین جایگاهی در سطح قاره آسیا افتخاری ارزشمند برای استان همدان است و حاصل تلاش مستمر، پشتکار و توانمندی این ورزشکار جوان به شمار می‌رود.

وی افزود: این موفقیت نشان می‌دهد استان همدان همچنان یکی از خاستگاه‌های مهم پرورش استعدادهای ورزشی کشور است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان ادامه داد: یاسین زیار با ارائه عملکرد فنی مطلوب و کسب پیروزی‌های قاطع در مراحل مختلف مسابقات توانست توجه‌ها را به خود جلب کند و نام همدان و شهرستان ملایر را در عرصه بوکس آسیا مطرح سازد.

وی این افتخار را مایه غرور برای جامعه ورزش استان و مردم شهرستان ملایر دانست و تصریح کرد: این دستاورد می‌تواند سرآغاز مسیر موفقیت‌های بیشتر برای این ورزشکار مستعد باشد.

حقیقی در پایان ابراز امیدواری کرد: این بوکسور شایسته در دیدار پایانی نیز با حفظ تمرکز و توان فنی خود بتواند بر سکوی نخست رقابت‌های قهرمانی آسیا بایستد و مدال طلای این مسابقات را برای ایران اسلامی و استان همدان به ارمغان آورد.