کشف مواد مخدر در واحد صنفی میامی؛ عامل فروش بازداشت شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید مهدی موسوی غروب سه شنبه در انجام ماموریت پلیسی در میامی از کنترل واحدهای صنفی این شهرستان خبر داد و اضافه کرد: در پی همین گشت و کنترل واحد صنفی متخلف مورد شناسایی قرار گرفت.

وی ادامه داد: بررسی‌ها حاکی از این داشت که واحد صنفی اقدام به فروش و نگهداری مواد مخدر کرده است لذا بازرسی آن در دستور کار قرار گرفت.

فرمانده انتظامی میامی توضیح داد: در بازرسی مقادیری مواد مخدر از نوع تریاک که به طرز ماهرانه ای جاسازی شده بود کشف و ضبط شده است.

موسوی از دستگیری و بازداشت این متخلف خبر داد و تصریح کرد: این متهم به مراجع قضایی شهرستان میامی معرفی و روانه زندان شده است.

وی از عملکرد ماموران کلانتری ۱۱ میامی تقدیر کرد و اظهار داشت: برخورد با متخلفان، فروشندگان مواد مخدر و سوداگران مرگ در اولویت این شهرستان قرار دارد.